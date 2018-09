El alcalde de Sopela y un vecino cruzan denuncias por presunta agresión en el Consistorio El hombre exigía a gritos que se redujese la presión del agua de las fuentes y cuando se abalanzó sobre el regidor y éste le repelió con un «empujón» que le hizo caer al suelo T. BASTERRA SOPELA. Martes, 18 septiembre 2018, 02:00

El juzgado resolverá las denuncias cruzadas que han presentado el alcalde de Sopela, Gontzal Hermosilla, y un vecino de la localidad, J. P. A., por los hechos que ocurrieron en la mañana del pasado día 12 en el hall del Ayuntamiento.

J. P. A., de 66 años acudió, a las nueve de la mañana de aquel día al Consistorio porque quería reunirse con el regidor para reclamarle, según consta en su denuncia interpuesta ante la Policía Local, que «disminuyeran la presión de las fuentes públicas, ya que actualmente resulta difícil beber de ellas». Una petición que ya había trasladado por escrito a través del registro municipal.

El alcalde tenía una reunión y no se encontraba en ese momento en el Consistorio. Sobre las 10.30 el particular regresó al Ayuntamiento reclamando de nuevo la presencia del alcalde, que entonces ya sí se encontraba en el edificio, pero estaba de nuevo reunido. El denunciante comenzó a proferir gritos exigiendo que Hermosilla le atendiese y que no se iba a marchar del lugar hasta que no lo hiciese. Hermosilla fue avisado por su secretaria de lo que ocurría.

Nada más descender al hall el alcalde le dijo al vecino que en ese momento no le podía atender y que dejara por escrito su petición. También le solicitó que dejara de grabar la conversación con su móvil. En ese momento, según la denuncia presentada por el alcalde, J. P. A. comenzó a gritar de nuevo repitiendo su queja sobre una fuente para perros «a la vez que se encaraba en varias ocasiones».

En un momento el alcalde percibió que el particular «intentó agredirme» y alzó los brazos en «un acto reflejo» para quitárselo de encima. El vecino describe estos hechos en su denuncia como un «empujón» que le hizo caer al suelo de espaldas ocasionándole un «traumatismo» en la zona. J. P. A. asegura en su denuncia que «desconoce por qué el alcalde me propinó ese empujón», y añade en su escrito que «quizás haya sido porque mi voz es fuerte y puede que durante la discusión haya elevado el tono más de lo usual». Añade que considera que el alcalde «ejerció un abuso de poder porque es más fuerte y más joven».

El regidor aportará al juicio las grabaciones de las cámaras del Ayuntamiento y el testimonio de varios testigos presenciales de los hechos. También aseguran fuentes del equipo de gobierno que tras el incidente «sufrió amenazas personales».

Hermosila «lamenta profundamente» lo ocurrido y solicita que «se tomen las medidas oportunas para evitar que las personas que atentan contra cargos electos puedan salir indemnes de tales deleznables actos».