La Agencia de Protección de Datos abre otro expediente al Ayuntamiento de Getxo Dos agentes de la Policía Local de Getxo, de espaldas. / PEDRO URRESTI Se ha iniciado el proceso, el segundo en pocos días, después de que se hiciera pública una sentencia judicial con los datos personales de un agente de la Policía Local TXEMA IZAGIRRE GETXO. Sábado, 23 febrero 2019, 01:00

La Agencia Vasca de Protección de Datos ha abierto un segundo expediente al Ayuntamiento de Getxo por exponer públicamente una sentencia favorable a la Administración local en la que figura el nombre y apellidos de un agente de la Policía Local y sindicalista con el que mantenía un pleito. El documento fue colgado en el tablón de anuncios a la vista de todos. Hace pocos días salió a la luz el primer caso de estas características. La investigación de la Agencia se abrió, entonces, tras la publicación, también en el mismo espacio, de un estracto donde aparecían cuestiones como la cantidad de multas impuestas por cada policía, con su número de placa.

Los primeros pasos de este nuevo caso, se remontan al año pasado. Según su versión, el policía afectado, pidió unos días libres «que me correspondían por derecho laboral». Tras serle denegados «con el argumento de que debe de haber un número mínimo de agentes por cada grupo», él decidió llevar el asunto a un juzgado de lo Contencioso-administrativo de Bilbao. Finalmente, el juez le dio la razón al Ayuntamiento. «Mezcló conceptos en la sentencia y falló que prevalece el servicio mínimo sobre el derecho a disfrutar de un día libre que me correspondía», argumenta el trabajador. «No se tuvo en cuenta que existe una lista de voluntarios dispuestos a realizar un refuerzo en esos casos», recuerda.

La decición judicial le sorprendió, pero mucho más lo que se hizo con el documento. «Se colgó en el tablón de la jefatura interna, donde ponen también las órdenes que nos dan a los policías. Aparecían mi nombre y los dos apellidos», denuncia. Tras ello el afectado recurrió a la Agencia Vasca de Protección de datos, que ahora ha dado luz verde al inicio de un expediente. Un portavoz municipal ha confirmado que «el proceso sólo está abierto». «Se trata de la incoación de un procedimiento. Está en la fase de alegaciones», defiende la misma fuente.

Querella criminal

El agente estudia ahora si presentar una querella criminal por daños y perjuicios por lo sucedido. «Me enteré por el whatsapp de lo que pasaba. Me he llevado disgustos y me han causado un daño que no tenía por qué haber padecido. No son formas de hacer las cosas», argumenta al tiempo que admite que no entiende la razón por la que expusieron el fallo judicial de esta forma.

A la espera de la decisión final de la Agencia Vasca de Protección de Datos, lo que sí se sabe ya es que en el primer caso denunciado, el organismo ha propuesto que se sancione al Ayuntamiento de Getxo por una infracción leve, castigada con hasta 60.000 euros. El Sindicato Vasco de Policía y Emergencias (SVPE) denunció en primera instancia al jefe de la Policía Municipal por aquel suceso de mayo de 2018. ELA y Comisiones Obreras apoyaron un tema que, meses después, se llevó a la Agencia. Los agentes interpretan que era «una forma de coacción» hacia ellos, mientras que los responsables municipales defienden que no es más que una estadística relacionada con la consecución de objetivos laborales de los policías.