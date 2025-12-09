El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El molino eólico marino, conocido como Demosath, flota a cuatro kilómetros de la costa de Armintza. E. C.

El aerogenerador de Armintza se convierte en un laboratorio para proteger la fauna

Incorpora tecnología para estudiar en tiempo real cómo interactúan las aves y peces del litoral vasco con las turbinas para evitar impactos y daños al medio natural ·

Johana Gil

Johana Gil

Lemoiz

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:59

Comenta

El impulso de la eólica marina en la costa vizcaína avanza sin dar la espalda al entorno medioambiental. Precisamente, a cuatro kilómetros de la costa ... de Armintza, se ubica un programa de investigación e innovación que opera desde el primer aerogenerador marino flotante de España, el Demosath Lab. Este dispositivo, instalado desde 2023, se ha convertido en un laboratorio real para analizar cómo interactúan las turbinas con las aves marinas y las especies que habitan el litoral de Lemoiz.

