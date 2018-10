Margarita Uría: «Nunca he sido de amasar dinero» Margarita Uría. Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos: «Se me ve venir» LUIS GÓMEZ Domingo, 7 octubre 2018, 00:14

El corte de pelo de esta abogada y política del PNV es una de sus señas de identidad. Lo lleva igual desde que tenía 26 años.

- Vayamos al dato. ¿Sabemos de usted más de lo que desearía?

- No tengo nada que ocultar y nunca he sido excesivamente difusora de mis datos.

- ¿Jamás dice más de la cuenta?

- Con amigos o en determinados ámbitos, a lo mejor. Pero me he cuidado en mi faceta pública.

- ¿Y nunca todo lo que sabe?

- Además de Margarita, me llamo María Prudencia. He procurado siempre ser prudente.

- ¿Nada es seguro?

- Seguro, seguro, no hay nada, salvo que envejecemos y morimos.

- Con edad de jubilarse, ¿espera la medalla de oro al trabajo?

- No espero más reconocimiento que el haber trabajado en cosas que me han gustado siempre.

- ¿Vale mucho?

- Todo el mundo es valioso.

- ¿Impone las reglas?

- Soy de contemporizar, consensuar e intentar llegar a arreglos en casi todo. No soy mandona.

- ¿Teme los cambios?

- Empecé a temerlos al cumplir los 60. No tuve ni crisis de los 40, ni de los 50. Los 60 me han hecho pensar que tenía casi todo vivido, al menos como vida de calidad. El envejecimiento activo está bien, pero es envejecimiento.

- ¿Está más cerca del pasado que del futuro?

- Vivo pensando en el futuro y me gusta recordar el pasado, aunque no me anclo en él para nada.

- ¿Tiene la impresión de estar siempre empezando?

- Eso sí que no. Soy consciente de en qué momento estoy. Me cuesta pensar en los tramos finales de una vida ya distinta.

- ¿Qué etiqueta cuelga?

- No sé si tengo etiqueta.

- ¿Sabe competir?

- Me gusta acreditar que sé hacer las cosas, pero no diría que el valor de la competitividad sea el que más manejo.

- ¿Ha temido alguna vez perder la reputación?

- No. He podido pensar 'qué tontería he hecho', pero he sido bastante consciente de lo que hay.

- ¿Tiene una lista de cosas que hacer antes de morir?

- Lamento no haber aprendido euskera. Solo es culpa mía.

- ¿Resulta mejor al natural?

- No lo sé. Ja, ja.

- ¿Ha besado mucho?

- Sí. Beso y soy una mujer de afectos.

- ¿Es muy nacionalista?

- Soy nacionalista.

- ¿Desprecia el dinero?

- No, no. Nunca he sido de amasar. Quizá porque no tengo descendencia y al no haber a quién dejar un legado y un patrimonio... Me gusta vivir bien y comprarme cosas bonitas, que es algo que da el dinero.

- ¿Sabría ser maquiavélica?

- Me costaría. Soy poco maquinadora, aunque algo vas aprendiendo para moverte en determinados espacios. Se me ve venir. Soy pésima jugadora de mus. Decían mis hermanos que me sabía la técnica y me faltaba el arte.

- ¿Tiene opiniones preconcebidas?

- Juzgamos por las apariencias. Prejuicios tenemos todos, pero no me cuesta nada modificarlos.

- ¿Es educada en exceso?

- Procuro. A mi madre le llevaban los demonios por cómo hablaba. Soy muy 'taquera', pero nunca blasfemo. No soy creyente, pero por respeto a los que sí lo son...

- ¿Es valiente a toro pasado?

- A toro pasado y presente. Me considero una mujer valiente.

- ¿Ha dignificado la política?

- Lo he pretendido. Llevo muy mal el descrédito institucional.