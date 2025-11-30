El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Margarita Martín, retratada esta semana en San Sebastián. Iñigo Royo

Margarita Martín

Margarita Martín, la mujer que ha pronosticado el tiempo en Euskadi durante las dos últimas décadas

La histórica delegada de Aemet acaba de jubilarse, después de trabajar 23 años en Euskadi: «Aquí, desde luego, no te aburres»

Carlos Benito

Carlos Benito

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:06

Justo en el momento de hacer los retratos, empieza a chispear. «Vaya, ¡ahora llueve!», se queja el fotógrafo. Y Margarita Martín se siente obligada a ... puntualizar: «Es llovizna». La histórica delegada de Aemet en Euskadi se acaba de jubilar, pero está claro que sigue viviendo con pasión la meteorología, esa ciencia a la que se ha dedicado profesionalmente durante 41 años. Tampoco ha cambiado el tono tajante de sus opiniones y valoraciones, a veces controvertidas, y lo cierto es que su diagnóstico del presente está impregnado de desengaño: «La meteorología ha quedado en manos de la tecnología. Vivimos un desprecio sistemático por el ser humano, sustituido de forma progresiva por sistemas automáticos o máquinas», lamenta.

