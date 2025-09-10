Las mareas vivas dejan al descubierto la costa de Bizkaia Un fenómeno natural que ocurre cuando la luna, el sol y la Tierra se alinean

Leire Moro Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:16 | Actualizado 18:45h. Comenta Compartir

En los últimos días se están registrando mareas vivas en la costa vizcaína, un fenómeno natural que ocurre cuando la luna, el sol y la Tierra se alinean, intensificando la fuerza gravitatoria que actúa sobre los océanos. El resultado son pleamares y bajamares mucho más acusadas de lo habitual.

Getxo 10-9-25.- Marea baja en Ereaga. Manu Cecilio Getxo 10-9-25.- Marea baja en Ereaga. Manu Cecilio Getxo 10-9-25.- Marea baja en Ereaga. Manu Cecilio 1 /

Este miércoles, a mediodía, la bajamar ofreció una imagen poco frecuente: amplias franjas del litoral quedaron al descubierto, dibujando un paisaje que, aunque se repite varias veces al año, nunca deja de sorprender. En Getxo, el Flysch, una de las joyas geológicas de la zona, quedó totalmente expuesto alrededor de las 13.00 horas, despertando la curiosidad de paseantes y fotógrafos que no quisieron perder la oportunidad de contemplar de cerca unas formaciones que normalmente permanecen ocultas bajo el mar.

Temas

Getxo

sol

Luna