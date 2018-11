Una marcha de mujeres desde Portugalete a Barakaldo exige «cambios para erradicar la violencia machista»

Una marcha de mujeres que se ha desarrollado este sábado por la mañana entre los municipios vizcaínos de Portugalete y Barakaldo ha denunciado las «situaciones de desigualdad y discriminación» que se dan en «todos los espacios de la sociedad» y ha exigido «cambios para erradicar la violencia machista».

Durante la marcha se ha incidido en que la violencia machista, «entendida como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra los cuerpos de las mujeres», es consecuencia del «patriarcado estructural en el que vivimos», según ha informado Argitan, asociación impulsora del acto.

Las organizadoras han advertido de que en lo que va de año ha habido en España «al menos 86 asesinatos machistas» y han sostenido que la «justicia es patriarcal, el sistema judicial no nos protege y las instituciones no actúan con firmeza frente a esta realidad». «Estamos hartas. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Queremos una justicia que no cuestione nuestra palabra, una justicia que atienda a su cometido», han añadido.

Asimismo, han considerado que para avanzar en la erradicación de la violencia machista es necesario propiciar cambios, priorizando la prevención en todos los ámbitos educativos, así como el empoderamiento de las mujeres. También han solicitado a las instituciones y a los ayuntamientos medidas y recursos «con profesionales con conciencia y sensibilidad feminista para luchar contra la violencia machista».