Los 'manolitos' hornean su segunda apertura en Bilbao en una antigua tienda de moda del Casco Viejo La franquicia Manolo Bakes levantará la persiana de otro establecimiento en las próximas semanas

G. Cuesta Lunes, 27 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

Los famosos 'manolitos' hornean su expansión en Bilbao. La cadena de cafeterías famosa por sus conocidos mini croissants abrirán en las próximas semanas su segundo local en la capital vizcaína. Estos dulces bocados desembarcarán en el Casco Viejo, concretamente en el local que anteriormente acogía la tienda de moda Francisco de Larracoechea en el número 2 de la calle Sombrerería.

Se trata del tercer local en Bizkaia tras las aperturas estivales en el número 50 de Alameda Urquijo, el primero en el territorio, y de una segunda cafetería en el Max Center de Barakaldo. Conocida por convertir los minicroissants en un fenómeno de masas, esta firma se ha hecho de rogar, pero ahora apuesta con fuerza por Bizkaia. Su fórmula parece haber cuajado entre los vizcaínos como ya sucedió previamente en otros lugares: un error en la receta original al introducir demasiada mantequilla dio como resultado un bocado más jugoso.

En sus locales no solo dan servicio de cafetería, también venden cajas de 8 y 24 unidades que rondan los 6,90 y 20,40 euros respectivamente. Son decenas de sabores y algunos cambian según la temporada. Su llegada este pasado verano al Ensanche se produjo tras un fallido intento en 2022 en la Gran Vía. Finalmente, se estrenaron en Alameda Urquijo, la misma calle que Bertiz y Santa Gloria, dos de las cadenas de cafeterías más reconocidas.

El responsable del negocio es Manolo Manzano, nieto e hijo de pasteleros. Pudo abrir su primer local, de 60 metros cuadrados, en Colmenar Viejo, gracias a un préstamo de su abuela. En menos de una década consiguió poner en marcha cuatro Pastelerías Manolo y creó su dulce estrella. A finales de 2012 el nombre quedó registrado en la Oficina Española de Marcas y Patentes. Hoy son el segundo producto que más reparten los 'ridders' de Glovo en Madrid, solo por detrás de McDonald's. El famoso término de 'manolito' fue puesto por sus propios clientes y se expandió por las principales ciudades de todo el país.