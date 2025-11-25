'Mándame tu ubicación', 'de regalito, una 'fotopolla'... y otras formas de violencia de género digital
Siete de cada diez mujeres que usan internet han sufrido algún tipo de acoso, aunque sea 'disfrazado' de amor
Martes, 25 de noviembre 2025, 00:42
La traducción literal de 'creepshot' es 'espeluznante', pero en el ámbito del acoso digital contra la mujer se ha traducido como 'rastrero'. Se llama así a las fotos de partes íntimas del cuerpo de la mujer (escote, glúteos, piernas…) tomadas sin consentimiento y difundidas en línea. Tiene dos subcategorías: el 'upskirting' (imágenes sexuales captadas debajo de la falda o el vestido sin que la chica se percate) y el 'downblousing' (cuando captan la zona del pecho). Como las víctimas no se dan cuenta de que están siendo fotografiadas no hay datos de cuántas lo han sufrido. Así que podrían ser más las mujeres que han vivido algún tipo de acoso o violencia digital, un 73% según el estudio 'Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital', realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis y publicado por el Ministerio de Igualdad .
Cyberflashing
Es el envío de fotografías obscenas a una mujer sin su consentimiento. El ejemplo mas conocido: la ‘fotopolla’
Él: ¿Qué haces?
Ella: Volviendo a casa
Él: Para que te entretengas… (adjunta una foto de su pene)
Ella: Pero, ¿para qué me mandas esto?
Él: Anda, no te pongas así.
Reproduce esta conversación Nahikari Sánchez Herrero, criminóloga forense y coordinadora del máster en investigación criminal de la Universidad Internacional de La Rioja. «El envío de fotos sexuales no solicitadas (principalmente 'fotopollas') puede percibirse como un gesto trivial, pero se asemeja al exhibicionismo. El análisis debe partir del no consentimiento y mandar imágenes genitales sin haberlas pedido es una irrupción clara y abrupta en la intimidad ajena».
El dato:
43%de las menores españolas
ha recibido imágenes con contenido sexual sin haberlo solicitado, según el 'Estudio sobre violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital' de la Fundación Mutua Madrileña.
Noemí Pereda, catedrática de Victimología y responsable del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente de la Universidad de Barcelona, añade: «Aunque no se trata de una coerción directa, es una imposición».
Y podría tener consecuencias penales. «Puede constituir un delito de acoso sexual, recogido en el artículo 184 del Código Penal y castigado con una pena de prisión de seis a doce meses o multa de diez a quince meses e inhabilitación profesional de doce a quince meses», advierte Ana Méndez Gorbea, abogada experta en violencia de género.
Deepfake
Es una técnica de Inteligencia Artificial que permite editar imágenes y videos falsos, pero aparentemente muy reales, mediante el uso de algoritmos de aprendizaje
El 6 de noviembre la Agencia Estatal de Protección de Datos hizo pública la multa de 2.000 euros (1.200 por pronto pago) al creador y difusor de los falsos desnudos de Almendralejo (Badajoz), un escándalo que en 2023 sacudió un colegio cuando el primer día de clase empezaron a circular por los móviles de los vecinos del municipio imágenes falsas de una veintena de niñas. Cogieron las fotos de las redes sociales de las chicas y, con una herramienta de inteligencia artificial, superpusieron a sus rostros imágenes de cuerpos desnudos, técnica denominada 'deepfake'. El Juzgado de Menores de Badajoz impuso un año de libertad vigilada a los quince menores acusados de manipular las imágenes y difundirlas por dos grupos de WhatsApp.
El dato:
20%de los menores
ha sido objeto de 'deepfakes', según el informe 'Redes que atrapan' de Save The Children (2025)
«Los' deepfakes' son una forma de violencia digital emergente y muy grave. Ya existían, pero la IA ha acelerado y sofisticado su difusión», advierte Noemí Pereda. Aunque la imagen generada es falsa, «el impacto emocional y social puede ser similar al que tendría la difusión de una imagen de ese tipo real», completa Nahikari Sánchez Herrero. Sobre su recorrido en los juzgados, la letrada aclara que los delitos contra la intimidad se refieren a «fotografías reales», pero si la imagen está manipulada «podría entrar en juego el delito de injurias graves (artículos 208 y 209) del Código Penal», que contempla multas de seis a catorce meses.
Sextorsion
Es la solicitud de imágenes o vídeos de naturaleza sexual de forma coercitiva, bajo amenaza o intimidación. También puede consistir en amenazar a una persona con difundir imágenes o videos íntimos
El dato
26%de los jóvenes
ha sido presionado para enviar contenido íntimo y un 20% ha sufrido chantaje con estas imágenes
«Pedir fotos desnudas dentro de una relación puede parecer una práctica íntima normalizada, pero desde una perspectiva criminológica y de seguridad digital abre múltiples escenarios de vulnerabilidad», advierte la criminóloga. Y dirige la advertencia a las adolescentes.
«Las más jóvenes minimizan este riesgo por la idealización de la pareja, la falsa sensación de privacidad (solamente va a tener esta fotografía esa persona y nadie más), la presión afectiva o sexual, el 'todos los hacen'…». La experta en victimología acota «entre los 16 y los 21 años» la edad de mayor prevalencia de esta «forma de coerción sexual y abuso, que tiene un impacto emocional mayor cuando la petición no es tal, sino un chantaje (sextorsion)».
Cybermobs
Las cybermobs o cyberturbas son grupos organizados que publican contenido ofensivo de forma masiva y sistemática con la intención de avergonzar a alguien en particular
Ser mujer y tener un perfil en una red social te sitúa en desventaja. Según varios informes ellas tienen tres veces más probabilidades de sufrir ataques online que los hombres. A veces son ataques organizados, una suerte de 'trolleo' masivo llamado 'cybermob' (ciberturba) que tiene como propósito avergonzar a la víctima para que retire su perfil.
El dato
28%de las mujeres víctimas de violencia en línea
han decidido disminuir su actividad en internet, según el informe 'Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital' del Ministerio de Igualdad.
La Relatora Especial sobre Violencia de Naciones Unidas señala en su informe de 2018 los grupos de mujeres que son especialmente objeto de violencia en línea: «Parlamentarias, periodistas, mujeres jóvenes o que tienen una participación en el debate digital y mujeres de minorías étnicas o de la comunidad LGBTIQ+». Amnistía Internacional cifra en un 88% las internautas que han publicado contenidos feministas y han sido objeto de ciberacoso. Una de cada tres reduce su presencia online tras los ataques sufridos y prácticamente todas «sienten o miedo porque no saben si sus acosadores pasarán del insulto a la agresión física o incertidumbre y, sobre todo, impotencia», advierte la psicóloga Vanesa Fernández.
Control
Es el empleo de los dispositivos digitales para controlar lo que hace, dónde está o con quién se relaciona una persona
«Ane siempre enviaba una foto del reloj del pasillo de la casa de sus padres al llegar de madrugada. No lo habían hablado, simplemente sabía que, si no lo hacía, él preguntaría: '¿Con quién estabas realmente?', '¿por qué tardaste tanto?'. Un día llegó tarde y envió la foto sin quitarse siquiera el abrigo. En ese momento se dio cuenta de que ya no era un gesto romántico, era una obligación».
«Es una práctica reciente. Las chicas, al llegar a casa, envían a sus novios una foto o la ubicación. Aunque puede parecer poco dramático, se trata de una forma de coerción insidiosa que establece dinámicas de poder y vigilancia desde el inicio de la relación y que se encuentra muy relacionada con una visión muy tradicional y patriarcal de lo que es el amor romántico», advierte Noemí Pereda. Nahikari Sánchez Herrero coincide en que en la adolescencia «se puede confundir conducta de control con amor: 'Si me pide que le diga cuándo llego es porque es preocupa por mí'. Pero no es una muestra de 'cuidado', sino un mecanismo de vigilancia, aunque no sea identificado como tal ni por el agresor ni por la víctima».
El dato
13%de las adolescentes españolas
de entre 14 y 17 años asegura ser víctima de conductas de control por parte de su pareja, según un estudio de la Fundación 'La Caixa'
Ane mandaba un selfie junto al reloj de la pared, pero otras no necesitan hacerlo porque tienen instalada en el móvil una app de geolocalización. «Hay aplicaciones con acceso al historial de rutas de la otra persona, con alarmas cuando entra o sale de determinados lugares, que te dicen cuánta batería le queda en el móvil y que hasta permiten leer en tiempo real los mensajes que recibe». La criminóloga explica que este tipo de apps «pueden terminar normalizando la vigilancia» y recuerda: «Que no tengas nada que ocultar no quiere decir que debas compartirlo todo».
Otra forma de control más sútil que las anteriores serían -señala la experta- los comentarios aparentemente 'inocentes' sobre lo que sube su pareja a internet: críticas a cómo se viste, quejas por interactuar en redes mucho con determinada persona, por darle 'like' a Fulanito… «Esta 'monitorización emocional' es una forma de violencia muy habitual entre adolescentes pero muy poco reconocida. Y suele llevar a la víctima a una autocensura digital».
Pornovenganza
Consiste en la publicación o distribución de imágenes sexuales explícitas sin autorización de alguna de las personas que aparecen en ellas con el fin de humillarlas
En 2012, la exconcejala socialista Olvido Hormigos vio cómo circulaba un vídeo íntimo suyo por internet. Su caso y otros dieron nombre a otra forma de acoso digital: 'revenge porn' (pornovenganza). Entonces era casi una rareza, «pero hoy constituye una forma de violencia muy presente en los informes y tiene una importante relación con el ciberbullying», advierte Noemí Pereda.
El dato
3,3%de las jóvenes españolas
ha sufrido pornovenganza, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid
El Código Penal no recoge el concepto de pornovenganza, pero sí los hechos. Lo hace -señala Ana Méndez Gorbea-, en el apartado siete del artículo 197, referido a los delitos contra la intimidad y castigado con «prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses».
Respecto al impacto que sufre la víctima, Vanesa Fernández, doctora en Psicología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, explica que la persona que ve expuesta de esa manera su intimidad «sufre frustración, vergüenza y culpa. '¿Cómo he sido tan tonta?', '¿en qué momento me dejé convencer?'. Emociones que van muy de la mano de los cuadros depresivos». Rara vez -dice- «sienten rabia e ira, que serían las emociones más adaptativas porque empujarían a dirigir ese malestar emocional contra el agresor».
Love Bombing
Consiste en abrumar a una persona con demostraciones exageradas de afecto y atención al principio de una relación, con el objetivo de crear una dependencia emocional rápida y ejercer control.
«El problema de las personas que envían aluviones de mensajes a otras no es tanto la cantidad de mensajes, sino la dinámica relacional que se genera y el efecto que produce en quien los recibe», señala el punto de partida Nahikari Sánchez Herrero. Y diferencia dos situaciones. «Si las dos personas quieren comunicarse, aunque el flujo de mensajes no sea proporcional y una escriba compulsivamente, habría que preguntarse si está respetando su espacio. Pero si el objetivo es obtener atención o información constante, si generan malestar, presión o sensación de obligación y buscan supervisar o controlar debemos levantar la bandera roja, ya que estaríamos ante una coerción».
96%de los ciberdelincuentes sexuales
son hombres, según el 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior' (2023)
Otra cuestión es cómo pararlo. «Las víctimas suelen sentir miedo y ansiedad porque no saben hasta dónde llegará su acosador. Creen que no pueden escapar: '¿Cómo voy a decirle que no quiero responderle?'».
En este contexto -explica la criminóloga- ha surgido el llamado 'love bombing' digital, «un inicio de relación con mensajes constantes, excesivamente intensos, que contienen idealización o promesas desmedidas y se alternan con silencios prolongados. Una forma de refuerzo intermitente muy eficaz psicológicamente que genera dependencia emocional y le hace preguntarse a la víctima cuando recibe silencio: '¿Qué he hecho mal?'».