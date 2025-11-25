'Mándame tu ubicación', 'de regalito, una 'fotopolla'... y otras formas de violencia de género digital

«Ane siempre enviaba una foto del reloj del pasillo de la casa de sus padres al llegar de madrugada. No lo habían hablado, simplemente sabía que, si no lo hacía, él preguntaría: '¿Con quién estabas realmente?', '¿por qué tardaste tanto?'. Un día llegó tarde y envió la foto sin quitarse siquiera el abrigo. En ese momento se dio cuenta de que ya no era un gesto romántico, era una obligación».

«Es una práctica reciente. Las chicas, al llegar a casa, envían a sus novios una foto o la ubicación. Aunque puede parecer poco dramático, se trata de una forma de coerción insidiosa que establece dinámicas de poder y vigilancia desde el inicio de la relación y que se encuentra muy relacionada con una visión muy tradicional y patriarcal de lo que es el amor romántico», advierte Noemí Pereda. Nahikari Sánchez Herrero coincide en que en la adolescencia «se puede confundir conducta de control con amor: 'Si me pide que le diga cuándo llego es porque es preocupa por mí'. Pero no es una muestra de 'cuidado', sino un mecanismo de vigilancia, aunque no sea identificado como tal ni por el agresor ni por la víctima».

El dato 13%de las adolescentes españolas de entre 14 y 17 años asegura ser víctima de conductas de control por parte de su pareja, según un estudio de la Fundación 'La Caixa'

Ane mandaba un selfie junto al reloj de la pared, pero otras no necesitan hacerlo porque tienen instalada en el móvil una app de geolocalización. «Hay aplicaciones con acceso al historial de rutas de la otra persona, con alarmas cuando entra o sale de determinados lugares, que te dicen cuánta batería le queda en el móvil y que hasta permiten leer en tiempo real los mensajes que recibe». La criminóloga explica que este tipo de apps «pueden terminar normalizando la vigilancia» y recuerda: «Que no tengas nada que ocultar no quiere decir que debas compartirlo todo».

Otra forma de control más sútil que las anteriores serían -señala la experta- los comentarios aparentemente 'inocentes' sobre lo que sube su pareja a internet: críticas a cómo se viste, quejas por interactuar en redes mucho con determinada persona, por darle 'like' a Fulanito… «Esta 'monitorización emocional' es una forma de violencia muy habitual entre adolescentes pero muy poco reconocida. Y suele llevar a la víctima a una autocensura digital».