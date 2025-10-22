El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a su país comparece online ante el juez

La inusual celebración de este trámite por vía telemática permite reanudar el proceso judicial, que estaba en suspenso

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:32

El joven maliense acusado de agredir sexualmente a Izaro, una vizcaína que denunció en redes su violación hace unas semanas, ha comparecido hoy ante ... el juez, lo que permite reactivar un proceso judicial que estaba en suspenso. Lo ha hecho online, desde Mali, país al que huyó hace un mes. Estaba citado por videoconferencia a las 13.00 para la indagatoria, una diligencia procesal judicial que implica la comparecencia del sospechoso para que sea informado de los cargos en su contra y de las pruebas que justifican la acusación. De manera excepcional el juez ha accedido a completar este trámite por vía telemática, ya que se hace en persona.

