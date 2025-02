Malestar por las constantes averías de los ascensores de Renfe en Miribilla: «Nos hace llegar tarde a trabajar»

María de Maintenant Sábado, 22 de febrero 2025, 00:50 Comenta Compartir

Los usuarios de la estación de Renfe en Miribilla tienen una única forma de acceder y abandonar los andenes: seis ascensores panorámicos con capacidad para 21 viajeros cada uno. A 50 metros de profundidad, es la parada con mayor desnivel de toda la red de Cercanías. Sin embargo, desde hace meses solo están operativos tres y durante mucho tiempo solo han funcionado dos. Todo ello supone un enorme problema para quienes utilizan este medio de transporte, que se quejan de tener que esperar «largas colas» en hora punta. Algunos incluso lamentan «haber llegado tarde a trabajar» por la falta de accesibilidad.

El trayecto en ascensor desde la planta -2 (la que conecta con los andenes) a la cero (la que da a la calle) es de 36 segundos. Un tiempo al que hay que añadir la espera para poder coger una unidad. En muchos casos, escasos minutos marcan la diferencia entre coger o no el tren. Así lo asegura Oumar Tanimou, uno de los cientos de viajeros que ayer por la mañana desfilaban por la estación. «A veces he llegado tarde a trabajar. Ahora siempre vengo con más tiempo por lo que pueda pasar. Salgo de casa con 30 minutos de antelación», explicó a EL CORREO antes de dirigirse a La Peña.

Ampliar Carteles en algunos ascensores de la estación de Miribilla. M. De Maintenant

La avería de los ascensores pone constantemente a prueba la paciencia de los usuarios. Uno de los pasajeros que llegó a la estación apurado de tiempo miraba su reloj con cierto nerviosismo después de perder el elevador. No pudo evitar soltar un improperio. «En un minuto sale mi tren para ir a trabajar. Espero no perderlo. ¡Esto es un auténtico rollo!», se quejaba. Otros, en cambio, se lo toman con más calma. «Yo estoy jubilado y no tengo mucha prisa, pero sí que es verdad que los ascensores han estado bastante tiempo sin funcionar», contaba un vecino.

La incidencia también afectó a estudiantes, cuya única forma de llegar a clase es el ferrocarril. Izai Lusarreta vive en Luiaondo, un concejo del valle de Ayala, en Álava. Estudia Educación Infantil en un centro de Miribilla y a veces ha llegado «media hora más tarde a casa» por no coger el tren a tiempo. «En ocasiones llegaba a la estación y faltaban dos minutos para que viniera el tren, pero no llegaba porque solo había un ascensor funcionando y tenía que esperar, así que en vez de montarme en el de Orduña, que es el que me lleva a casa, no me quedaba más remedio que ir en el de Llodio», lamentaba.

Solución este mes

El problema, sobre todo, surge cuando los pasajeros tienen que subir del andén a la calle. «Se forman largas colas porque en hora punta hay mucha gente que sale del tren y en el elevador solo entran 21 personas», cuenta Iñaki San Andrés, un vecino de Miribilla que lleva 20 años viviendo en el barrio. Olga Hernández, otra de las residentes que pasaba con sus padres por la estación, añade que «muchas veces se montan personas mayores con carros de la compra o coches de bebé que reducen el espacio». «Hemos llegado a esperar tres o cuatro ascensores para poder subir», se lamenta. Durante un tiempo, según indicó Irune Melero, que pasaba por la zona, «solo ha habido un elevador en funcionamiento».

Los suspiros y las constantes quejas marcaron la estampa durante la mañana de ayer en la parada de tren de Miribilla. Varios vecinos lograron entrar en los elevadores disponibles después de llegar a la carrera. Otros no tuvieron tanta suerte, a pesar de pulsar el botón varias veces por segundo una vez que se cerraron las puertas. Las prisas eran obvias.

Uno de los tres ascensores estropeados lleva sin funcionar desde «abril del año pasado». Sin embargo, desde Renfe informan de que la avería se solucionará pronto. «Ha habido problemas con la empresa de mantenimiento anterior. Hemos cambiado de compañía y los elevadores se van a arreglar este mes. Es cuestión de días», explicaron a este periódico fuentes de la operadora. El problema, dicen los usuarios, es que el desbarajuste se repite desde hace «muchísimo» tiempo.

