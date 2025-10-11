Desde Málaga o Valencia para ver a la Amatxu: «He venido porque mi abuela era de aquí»

Irantzu González, responsable del Café Lago, se ha puesto a trabajar a las seis de la mañana consciente de que le espera una jornada ajetreada. ... El mostrador de su local, ubicado en el Casco Viejo, lucía desde primera hora diversas tartas de San Marcos y Selva Negra por el Día de la Amatxu. El olor a dulce se percibía nada más cruzar la puerta.

Como es tradición, cada 11 de octubre todas las 'Begoñas' van a desayunar al bar para celebrar el Día de la Virgen. «¡Ha venido otra María Begoña!», decía una de las camareras detrás de la barra mientras preparaba una porción de tarta. «Es el primer sábado que nos toca trabajar en esta fecha y de momento tenemos mucho movimiento. Tenemos 400 porciones para regalar a las 'Begoñas' con su café o infusión. Es un día importante y parecido al de Santo Tomás en cuanto a movimiento», cuenta la encargada del local.

Han sido varias las 'Begoñas' que desde las 9.00 horas han desfilado por el bar para desayunar. «¡Me he jubilado este año y tengo tiempo de disfrutarlo!«, celebraba Begoña Ramírez de Ocáriz Sánchez mientras terminaba su última porción de tarta. En otra de las mesas del bar se encontraba Begoña Otazua, que ha acudido a la cita con su marido. «Vengo todos los años. Me apunto a todo. Ahora desayunamos y luego vamos a misa a pedir salud a la Amatxu. ¡Lo bueno siempre hay que celebrarlo!».

Diversos puestos

Como cada octubre, este sábado se ha celebrado la Romería de Begoña y las inmediaciones de la Basílica se han llenado de ambiente desde primera hora. Varios puestos han engalanado los alrededores del santuario con todo tipo de productos artesanos: rosquillas, pasteles vascos, galletas… «Esperamos que sea una jornada bastante entretenida porque el tiempo acompaña. La Virgen de Begoña es muy especial. Es una romería que a la gente de Bilbao y de Bizkaia nos toca mucho», cuenta David Tejedor desde su puesto de 'Rosquillas Amorebieta'.

Miles de personas peregrinarán este sábado a la Basílica de Begoña para dirigir sus plegarias a la Virgen. A lo largo de la mañana muchos vizcaínos han visitado a la Amatxu para disfrutar de una tradición con arraigo que traspasa generaciones. Cuadrillas de amigos, familias y también solitarios han acudido al santuario a disfrutar de una jornada que muchos consideran «única».

«Venimos todos los años. Subimos a ver a la Virgen, damos un paseo, visitamos los puestos y pedimos salud, ¡que dinero nos sobra!», bromea un grupo de amigas de Bilbao y Portugalete. A pesar de que la mayoría de visitantes son vizcaínos, algunos han venido desde más lejos para ver a la Amatxu. «He venido desde Valencia porque mi abuela era de aquí y así también visito a mi familia», cuenta Águeda Moreno.

Begoña Cruces también ha recorrido muchos kilómetros para disfrutar de la jornada. «Ya que es mi santo, hemos hecho coincidir el viaje para poder estar aquí. Hemos visitado Bilbao más veces y nos encanta. Es una ciudad muy bonita y cuidada, ¡y se come muy bien», cuenta esta malagueña, que ha acudido a la cita acompañada de su familia.

A las 12.00 horas en la Basílica de Begoña tendrá lugar la Misa Mayor, presidida por el obispo de Bilbao, Joseba Segura.