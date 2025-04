Ni el mal tiempo puede con Cornites

Andrea Cimadevilla Lunes, 21 de abril 2025, 13:43 Comenta Compartir

Hay tradiciones que ni la lluvia es capaz de empañar. Y una de ellas es la romería de Cornites, que un año más y a pesar del mal tiempo, ha teñido de color el Serantes desde primera hora de la mañana. Como cada Lunes de Pascua desde hace décadas, miles de vizcaínos, sobre todo de localidades de la Margen Izquierda, se han calzado las botas y, en esta ocasión, el chubasquero para subir este icónico monte y disfrutar de las impresionantes vistas del Abra y el Bilbao Metropolitano que ofrece este enclave natural. «Llevo toda la vida viniendo, desde que era muy pequeña. Ha habido años que me he traído amigos, familia o pareja, aunque este año he tenido que subir sola. Para mí es un día muy especial», decía Amaia Martínez, vecina de Portugalete después de tocar cima.

Empapadas de agua, pero sin perder la sonrisa, estaban Lilian Cardoso y Beatriz González. Ni el mal tiempo les ha impedido a estas vecinas de Santurtzi salir a disfrutar de la festividad. «Siempre que podemos aprovechamos el Lunes de Pascua para subir al Serantes. A los niños les gusta mucho, ¡aunque menudo día nos ha tocado!», aseguraba Beatriz mirando al cielo. En busca del famoso bollo de cornite, hecho con huevo y chorizo, iban Amparo y Joaquín. Hace años que estos vecinos de Barakaldo reservan el Lunes de Pascua para disfrutar de la tradición. «Las vistas son impresionantes y merecen la pena. ¡Ahora a comer!», se reían.

La romería de Cornites es una de las tradiciones más arraigadas del territorio y que cientos de vecinos de Portugalete y Santurtzi recuerdan desde que eran muy pequeños. «Cuando era una cría vivía en Madariaga y veníamos todos los años a merendar. Es un día muy bonito que siempre intento repetir. Aunque estoy recién operada no me lo he querido perder», decía Isabel Darquistade. También José Antonio Fernández ha madrugado para no faltar a la cita. Poco después de las diez de la mañana ya estaba bajando del Serantes. «Haciendo buen tiempo la gente se queda a comer y a pasar la tarde, pero con esta lluvia, lo más probable es que los que se animen suban y bajen. Es un día especial porque lo repetimos cada año, pero sí se ve un poco menos gente que otras ediciones», se lamentaba.

Rosquillas y talos

Si bien es cierto que a primera hora de la mañana apenas se veían montañeros, a medida que ha transcurrido el día los senderos que conducen a la cima del Serantes se han abarrotado. «La gente se ha ido animando, pensábamos que vendría mucha menos», decía David Tejedor, de Rosquillas Amorebieta, uno de los puestos que han acudido a la romería. «Anoche cuando estábamos fabricando pensé que no venderíamos nada, pero aunque esté nublado y haga mal tiempo, el que quiere subir, sube», dice Tejedor, que lleva más de diez años acudiendo al Serantes en este Lunes de Pascua. «Lo bueno que tiene esta feria es que la gente ya sabe que estamos. Viene a por el talo, el cornite y a las rosquillas», se reía.

