Maite Ibarra (Arrigorriaga): «Apostamos por sueldos justos, pero no abusivos»

Arrigorriaga Maite Ibarra | EH Bildu «Apostamos por sueldos justos, pero no abusivos»

- Nunca ha formado parte del Ayuntamiento. ¿Está preparada para ser alcaldesa?

- Cuando recibí la propuesta para encabezar la lista de EH Bildu en Arrigorriaga sentí cierto vértigo, mezclado con mucha ilusión y responsabilidad. No he formado parte de corporaciones anteriores, pero sí que tengo una dilatada experiencia en asociaciones y colectivos del pueblo, lo que me da una visión distinta de la vida municipal. Además, llevo desde septiembre involucrada en la dinámica de trabajo del grupo de los concejales. También cuento con un equipo que tiene una amplia experiencia en la vida diaria del Ayuntamiento y su gestión. En resumen, estamos preparados para afrontar este reto.

- ¿Y qué va a hacer con ese equipo?

- Ser consecuentes con lo que hemos dicho tanto estos últimos cuatro años como en campaña. Creemos que es necesario acercar la vida municipal a la gente. Esto se debe sustanciar no sólo en otra forma de hacer política, sino también en actuaciones concretas.

- No será fácil, tendrá un socio de gobierno, pero aún así no dispondrá de mayoría absoluta.

- Es un contexto en el que no nos sentimos incómodos. Al fin y al cabo, hemos repetido hasta la saciedad que queremos generar una dinámica de trabajo distinta con el resto de formaciones políticas. No se trata de imponer, sino de proponer. Vamos a ser consecuentes con nuestros compromisos y programas, pero teniendo cintura y flexibilidad para integrar los de los demás.

- ¿Qué espera encontrar en el Ayuntamiento?

- En primer lugar, y según me consta, por lo que dicen los concejales que han estado hasta ahora, un excelente grupo de trabajadores. Por lo demás, esperamos que sea una transición en la que impere la normalidad democrática y la cordialidad.

- ¿Colaborará el PNV? Ha quedado fuera del gobierno después de 40 años.

- Es pronto para saberlo, y no me corresponde a mí hablar por terceros, pero si nos atenemos a la valoración que han realizado de los resultados electorales, aludiendo a la necesidad de colaboración y acuerdo entre diferentes, en ese camino nos encontraremos seguro.

- Después de la polémica abierta en 2015, cuando el alcalde del PNV Asier Albizua se subió el sueldo un 45%, ¿usted que hará?

- EH Bildu ya anunció en campaña, y Arrigorriaga Gara llevaba una propuesta similar, que nuestra primera medida sería eliminar la subida de sueldo de 2015, y volver a los parámetros acordados en 2011 por nuestro partido, PSE y Ezker Batua. Apostamos por sueldos justos, pero no abusivos.

El perfil 51 años; profesora Se estrena en el Ayuntamiento asumiendo el cargo de alcaldesa.

Balmaseda Aitor Larrinaga | Candidatura Local Independiente «Nos hemos renovado y otros partidos no lo han logrado»

El nuevo regidor afronta la legislatura con un objetivo: «que dentro de cuatro años los vecinos estén acostumbrados a participar en el Gobierno de su pueblo».

- Tras 16 años en la oposición, ¿cómo se siente con la makila en las manos?

- Emocionado, nervioso... He estado en la CLI desde 1987, me he presentado nueve veces a unas elecciones, he sido cuatro veces edil... Al final, se ha logrado el objetivo.

- ¿Temía que nunca llegara este momento?

- Hombre, esta vez teníamos esperanza, porque habíamos trabajado bien, teníamos un grupo de gente muy preparada, con ganas, y creíamos que era el momento. Por eso nuestro slogan, 'Orain bai'.

- ¿Cuál ha sido la clave del éxito?

- Que nos hemos renovado y otros partidos igual no lo han logrado. Hemos metido caras nuevas, gente que trabaja en la calle. Hemos abierto la CLI y eso, unido a las ganas de cambio tras 40 años gobernando el PNV, ha propiciado el vuelco.

- ¿Cuál será la seña de identidad del nuevo Gobierno?

- La participación. Lo dije en la investidura, sólo he tomado la makila prestada, porque la makila tiene que estar en manos de los vecinos. Ellos tienen que gobernar, aportar ideas, fiscalizar, ver el Ayuntamiento con transparencia... La gente tiene que tener palabra para opinar y cambiar las cosas.

- Con el PNV en la oposición, ¿cambiará el buen ambiente que reina en la Corporación?

- No, porque el buen ambiente, el trabajo bien hecho, depende de las personas y conozco a las que están en la candidatura del PNV. Es gente que viene a trabajar por Balmaseda, con la que hemos estado bien, y eso va a seguir, como con el de EH Bildu y el PSE.

- A la hora de formar Gobierno, EH Bildu se postula como «socio preferente». ¿También lo ve así?

- Sí, porque hemos estado en la oposición y hemos defendido planteamientos comunes. Pero eso no descarta a los demás. Un acuerdo con el PNV sería difícil, porque la gente quiere un cambio y no entendería que viniésemos al Ayuntamiento a gobernar como lo han hecho ellos 40 años. Pero hay consenso en algunos temas, igualdad, inmigración... y puede haber acuerdos puntuales.

- ¿Cuál será su primera medida al frente del Ayuntamiento?

- Hacer un reglamento de participación, para antes de fin de año llevarlo a comisión y que todos puedan aportar ideas y alcanzar consenso. Será el proyecto estrella de la legislatura. Quiero que dentro de cuatro años la gente esté acostumbrada a participar en el Gobierno de su pueblo. Si eso ocurre, daré por bueno el mandato.