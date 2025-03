Maialen estrena empleo en Iurreta

María de Maintenant Viernes, 7 de marzo 2025, 01:12 Comenta Compartir

Maialen Beltrán, duranguesa de 24 años, entra a trabajar a diario en la fábrica de Cafés Baqué de Iurreta, Durango, a las 6 de la mañana. «Me despierto y digo: a por el día», relata la joven con entusiasmo. A veces se le hace cuesta arriba el madrugón, pero no lo piensa mucho. Su casa está cerca, así que hace el camino a pie. Según entra por la puerta, ficha y se viste con el uniforme para empezar la jornada en la cadena de producción. Su día a día consiste en envasar café, hacer cajas y colocar pegatinas en las cápsulas. Maialen es una joven con discapacidad intelectual y está orgullosa de su primer trabajo.

Lo ha conseguido a través de un programa de empleo con apoyo de Lantegi Batuak, una organización no lucrativa que genera oportunidades laborales para personas de este perfil en Bizkaia con el objetivo de lograr su inclusión, desarrollo y calidad de vida. En la actualidad, gracias a su ayuda, 59 mujeres y 88 hombres trabajan en 98 empresas de sectores diversos. Concretamente, en el año 2024, 29 consiguieron un contrato en entidades del territorio, como Maialen.

«Llevo tres meses aquí y estoy cómoda y contenta, la gente es muy maja. Antes estuve trabajando en Lantegi Batuak durante tres años y también tuve otra experiencia laboral de tres meses. Finalmente, me surgió una oportunidad en Cafés Baqué. Lo hablé con mi familia y decidí aceptarla», cuenta la joven. Maialen relata su experiencia en una de las salas de la fábrica, rodeada de máquinas de café y acompañada de Josu Pujana, su preparador laboral, quien vela por garantizar que para Maialen es una buena experiencia en todos los sentidos.

– ¿Hay prejuicios a la hora de contratar a personas con discapacidad?

–En mi caso no me he encontrado con muchas barreras, pero sí que es verdad que hacerlo con apoyo me ha abierto las puertas. Intenté buscar trabajo por mi cuenta y no tuve suerte. Creo que se habla muy poco de las discapacidades y no se dan las suficientes oportunidades laborales. Hay que transmitir que podemos hacer el mismo trabajo.

«Aunque se ha avanzado mucho, todavía queda camino por recorrer», apunta Pujana. «Hay prejuicios por una cuestión de desconocimiento. Muchas empresas que contratan por primera vez a una persona con discapacidad repiten después de ver cómo se desenvuelve. Se están dando pasos, pero todavía no se conoce a fondo todo el trabajo que realizamos, y creo que es importante. Lo fundamental es ser conscientes de las oportunidades que hay en el ámbito laboral e ir a por ellas», relata. En ese sentido, el preparador laboral subraya que uno de los objetivos es encontrar el perfil idóneo para la persona que se incorpora a la empresa. Para ello, se estudian los puestos de trabajo en los que podría encajar y se analizan los requisitos.

Después, se lleva a cabo un plan de formación individual y se le acompaña durante todo el proceso para ofrecerle el apoyo necesario en caso de que así lo requiera. «Es un trabajo muy gratificante; cualquiera que consista en acompañar a personas lo es. Maialen se está esforzando mucho y es bonito y satisfactorio ver cómo avanza», celebra Pujana. «La finalidad es que logren autonomía y se desarrollen al máximo. Tiene que haber oportunidades de trabajo que sean reales y que cumplan la ley. Se trata de que puedan llevar a cabo un proyecto de vida», añaden desde Lantegi Batuak.