Magos, acróbatas y juguetes de segunda mano: el circo familiar gratuito para esta Navidad en Bilbao La Sala BBK, en la Gran Vía, acogerá una treintena de funciones entre el 16 y el 30 de diciembre

Diversión y solidaridad van de la mano en unas fechas tan señaladas como es la Navidad. La Sala BBK, en la Gran Vía de Bilbao, se transformará en un gran circo gratuito y abierto a todos los públicos con payasos, magia y acrobacias, pero también con un componente benéfico, ya que se podrán llevar juguetes que ya no se usan pero que estén en buen estado y darles una segunda vida. Se representarán una treintena de funciones entre el 16 y el 30 de diciembre.

Muchas familias con pocos recursos no pueden permitirse llenar el árbol de regalos como ocurre en otros hogares. Por eso, el espectáculo 'El circo de los juguetes', una iniciativa promovida por la Obra Social BBK que se une a la oferta de ocio de estas navidades en el botxo y que tiene como objetivo «reflexionar sobre cómo celebramos la Navidad y sobre la importancia de disfrutarla desde una mirada más consciente», explica Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK.

Las invitaciones ya están disponibles online en la web de Sala BBK. Hay un total de 6.000. El interior del espacio de la Gran Vía bilbaína se reconfigurará y redecorará para recrear el ambiente los circos clásicos con carpa incluida. Clowns, funambulistas, malabaristas, acróbatas... Todos los ingredientes de un espectáculo circense presentado por Ana Otxoa y Mikel Pikatza, que darán la bienvenida al público y le guiarán en su acceso a las gradas.

La experiencia completa durará cerca de una hora y será bilingüe (euskera y castellano). Los juguetes, que deben estar en buen estado, se entregarán en la entrada. También se pueden llevar libros o disfraces. «Los juguetes son un símbolo muy potente para hablar de la importancia de valorar los recursos que ya tenemos, de sostenibilidad y de solidaridad. Queremos demostrar que existen otras formas de celebrar, igual de emocionantes pero más responsables», apunta Sarasola.

