El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Obra Social BBK

Magos, acróbatas y juguetes de segunda mano: el circo familiar gratuito para esta Navidad en Bilbao

La Sala BBK, en la Gran Vía, acogerá una treintena de funciones entre el 16 y el 30 de diciembre

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:20

Comenta

Diversión y solidaridad van de la mano en unas fechas tan señaladas como es la Navidad. La Sala BBK, en la Gran Vía de Bilbao, se transformará en un gran circo gratuito y abierto a todos los públicos con payasos, magia y acrobacias, pero también con un componente benéfico, ya que se podrán llevar juguetes que ya no se usan pero que estén en buen estado y darles una segunda vida. Se representarán una treintena de funciones entre el 16 y el 30 de diciembre.

Noticias relacionadas

Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao

Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao

El plan navideño para este puente de diciembre en Barakaldo

El plan navideño para este puente de diciembre en Barakaldo

Muchas familias con pocos recursos no pueden permitirse llenar el árbol de regalos como ocurre en otros hogares. Por eso, el espectáculo 'El circo de los juguetes', una iniciativa promovida por la Obra Social BBK que se une a la oferta de ocio de estas navidades en el botxo y que tiene como objetivo «reflexionar sobre cómo celebramos la Navidad y sobre la importancia de disfrutarla desde una mirada más consciente», explica Nora Sarasola, directora de Obra Social BBK.

Las invitaciones ya están disponibles online en la web de Sala BBK. Hay un total de 6.000. El interior del espacio de la Gran Vía bilbaína se reconfigurará y redecorará para recrear el ambiente los circos clásicos con carpa incluida. Clowns, funambulistas, malabaristas, acróbatas... Todos los ingredientes de un espectáculo circense presentado por Ana Otxoa y Mikel Pikatza, que darán la bienvenida al público y le guiarán en su acceso a las gradas.

En buen estado

La experiencia completa durará cerca de una hora y será bilingüe (euskera y castellano). Los juguetes, que deben estar en buen estado, se entregarán en la entrada. También se pueden llevar libros o disfraces. «Los juguetes son un símbolo muy potente para hablar de la importancia de valorar los recursos que ya tenemos, de sostenibilidad y de solidaridad. Queremos demostrar que existen otras formas de celebrar, igual de emocionantes pero más responsables», apunta Sarasola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  5. 5

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  6. 6 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  7. 7

    El Farketa cierra sus puertas al no renovarle el alquiler
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Magos, acróbatas y juguetes de segunda mano: el circo familiar gratuito para esta Navidad en Bilbao

Magos, acróbatas y juguetes de segunda mano: el circo familiar gratuito para esta Navidad en Bilbao