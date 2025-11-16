«Si en Madrid y Barcelona los perros van en metro, ¿por qué en Bilbao no?»

Estos días, Metro Bilbao realiza una encuesta a los viajeros para que valoren la limpieza en las estaciones, la puntualidad, los ascensores y las escaleras ... mecánicas... Y también la conveniencia de que viajen perros de más de 8 kilos en las líneas 1 y 2, ya que en la actualidad solo permite el acceso de canes menores de ese tamaño, apenas el 10% del total de los que existen, según los animalistas. Y es que la dirección del suburbano quiere calibrar la opinión del público sobre la posibilidad de compartir andén y unidad con mascotas medianas y grandes, una petición que una plataforma de propietarios hizo llegar personalmente al gerente, Eneko Arruebarrena, y que suma más de 16.000 firmas de apoyo a través de Change.org y de forma presencial. Los dueños de mascotas solicitan que los animales puedan viajar atados en un vagón específico, aunque existan restricciones en horas punta o tengan que pagar billete. Alegan que en los trenes y tranvías de Euskotren, – también en la línea 3– los perros más corpulentos acompañan a sus dueños si no son de raza potencialmente peligrosa y van atados, y que también pueden ir en Feve y en Cercanías. Metro Bilbao, dicen, se ha convertido en uno de los sistemas ferroviarios urbanos más restrictivos de España.

David Fernández, uno de los promotores de la recogida de firmas para que el suburbano se equipare en este ámbito al de ciudades como Madrid, Barcelona y Palma, cree una «anormalidad» que el medio de transporte más utilizado en el territorio y en una capital «en la que hay más perros que niños» restrinja el acceso a las mascotas y asegura que el «veto» limita la vida a miles de personas. Por ejemplo, una de las afectadas es Idoia Ruiz Alegría, residente en Getxo, que adoptó a 'Álava', una pastor belga mallinois, en la asociación Héroes de Cuatro Patas, que busca un nuevo hogar a los perros policiales y del Ejército. Entrenada para la detección de drogas y explosivos, 'Álava' era miedosa e inquieta, por lo que le fue entregada en adopción en julio de 2024. «Es mi compañera de vida. Me aporta cariño, compañía...». Pero Idoia no tiene coche y su veterinario está en Sopela o Indautxu. Así que cada visita en taxi le supone «al menos 100 euros». A su juicio, que el metro permita el acceso de los perros de más de 8 kilos evitaría miles de desplazamientos en vehículo privado. «En Sopela he visto a muchos turistas enfadados, dejados a su suerte porque no les dejan ir con el perro en el metro, algo normal en Europa», relata.

«Es mi apoyo»

María Ibáñez, una vecina de Txurdinaga de 49 años, reclama también que sus perras puedan viajar en el metro. Sufre esclerosis y problemas de movilidad que la obligan a desplazarse con bastón o con una motoreta. «He perdido muchísima fuerza en las piernas, casi no puedo andar», explica. Cuando 'Oso', su perro de asistencia, murió, compró a 'Kam' y a 'Cala', de corta edad. Aún carecen de los papeles de perros de asistencia, pero realizan la misma función. «Son mi apoyo. Con ellas me siento segura. Me ayudan a levantarme cuando me caigo. Y siempre me van a defender, porque son pastoras alemanas». Poderlas llevar en el suburbano facilitaría, por ejemplo, sus desplazamientos a la asociación en la que realiza rehabilitación.

También permitiría a 'Basket', el primer perro biónico de Bizkaia, ir con comodidad al veterinario. Siempre tiene que acudir en taxi, sufre al subir al vehículo y no siempre hay unidades disponibles. El animal, un cruce de setter, volvió a nacer el 5 de diciembre de 2021, cuando fue atropellado por un tren en Arcentales. Fue rescatado seis horas después y la asociación Apa Sos lo trasladó al Hospital Elkano.

Hubo que amputarle una pata delantera y también perdió algunos dedos de las patas traseras. Txaro Fernández, residente en las inmediaciones del parque Etxebarria, lo adoptó. «Volvería a hacerlo. Los perros discapacitados lo tienen más complicado, pero él me ha dado más que yo le doy», dice. El animal lleva ya dos años y medio con una curiosa prótesis de metal. «Se maneja muy bien. Cuando va a la playa es feliz, entra, sale...». Txaro opina que «la sociedad está cambiando. Muchas familias tenemos una mascota como compañera de vida, y también muchas vienen de turismo con sus perros. Hay que ir avanzando. No nos podemos quedar así. Si los perros pueden ir en metro en Madrid y Barcelona, ¿por qué en Bilbao no?», reflexiona.