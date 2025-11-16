El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Si en Madrid y Barcelona los perros van en metro, ¿por qué en Bilbao no?»

La plataforma a favor del acceso de canes de más de 8 kilos en el suburbano reúne ya más de 16.000 firmas. «Hay que avanzar», piden

Eva Molano

Eva Molano

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:55

Comenta

Estos días, Metro Bilbao realiza una encuesta a los viajeros para que valoren la limpieza en las estaciones, la puntualidad, los ascensores y las escaleras ... mecánicas... Y también la conveniencia de que viajen perros de más de 8 kilos en las líneas 1 y 2, ya que en la actualidad solo permite el acceso de canes menores de ese tamaño, apenas el 10% del total de los que existen, según los animalistas. Y es que la dirección del suburbano quiere calibrar la opinión del público sobre la posibilidad de compartir andén y unidad con mascotas medianas y grandes, una petición que una plataforma de propietarios hizo llegar personalmente al gerente, Eneko Arruebarrena, y que suma más de 16.000 firmas de apoyo a través de Change.org y de forma presencial. Los dueños de mascotas solicitan que los animales puedan viajar atados en un vagón específico, aunque existan restricciones en horas punta o tengan que pagar billete. Alegan que en los trenes y tranvías de Euskotren, – también en la línea 3– los perros más corpulentos acompañan a sus dueños si no son de raza potencialmente peligrosa y van atados, y que también pueden ir en Feve y en Cercanías. Metro Bilbao, dicen, se ha convertido en uno de los sistemas ferroviarios urbanos más restrictivos de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El sueldo medio en Euskadi supera los 2.800 euros brutos al mes, el más alto de España
  2. 2

    Fallece el periodista bilbaíno Javier Reino
  3. 3

    Zarraga y su salida del Athletic: «No me fui por motivos económicos, necesitaba un cambio»
  4. 4

    Un inesperado desplante y una vía de agua en el PNV vizcaíno por el descuento en el transporte
  5. 5 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  6. 6 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  7. 7

    El posible cierre del acceso rodado a La Salvaje enfrenta a las instituciones implicadas
  8. 8

    Cinco contenedores quemados, bengalas y botellas contra la Ertzaintza en la marcha de GKS
  9. 9

    «Me he presentado a 20 o 30 OPE, llevo un montón de exámenes ya»
  10. 10

    El barco del empresario bilbaíno José Galíndez que navega 109 millas sin recargar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Si en Madrid y Barcelona los perros van en metro, ¿por qué en Bilbao no?»

«Si en Madrid y Barcelona los perros van en metro, ¿por qué en Bilbao no?»