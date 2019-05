Macaco actuará gratis en el rompehielos de Greenpeace frente al Museo Marítimo Macaco repasará todos los temas de contenido ecologista de su repertorio. / e.S.B. El cantante ofrecerá el 6 de junio una actuación desde la cubierta del 'Arctic Sunrise', que estará abierto a las visitas durante cuatro días JULIO ARRIETA Jueves, 30 mayo 2019, 00:14

Macaco actuará en Bilbao el próximo 6 de junio, jueves. Y lo hará gratis, aunque eso no será lo más llamativo del espectáculo. Porque por mucho que se entregue el popular cantante de reggae y rock mestizos, será la naturaleza del escenario lo que hará memorable este show: el músico barcelonés cantará en la cubierta del rompehielos 'Arctic Sunrise'. El barco forma parte de la flota de la organización ecologísta Greenpeace y el concierto se celebrará con motivo del Día Mundial de los Océanos.

Según recordó Greenpeace, en la actualidad menos del 3% de los océanos están protegidos; sin embargo, la comunidad científica exige que para 2030 esté cubierto al menos el 30%. «Hasta que no nos demos cuenta de que el problema del medio ambiente no es una cuestión generacional, sino que traspasa fronteras e ideologías políticas, no pararemos de alzar la voz. Estamos ante una urgencia planetaria que necesita atención y soluciones inmediatas», explicó Macaco en el anunció de su actuación en Bilbao. «Me siento profundamente ligado a la lucha de Greenpeace, soy un activista más. Combato por la conservación de este planeta con la música y la palabra. Llevo haciéndolo muchos años y seguiré haciéndolo toda mi vida», añadió. No sorprenderá por tanto que la actuación, que empezará a las 21.30, será un repaso a todas las canciones de temática ecologista del cantante, entre ellas 'Blue (Diminuto Planeta Azul)', de su nuevo álbum 'Civilizado como los animales'. «El concierto se podrá seguir desde el muelle y a través de redes sociales», aclaró Greenpeace.

Barco con historia

Construido en 1975, adquirido en 1995 por Greenpeace y con base en Amsterdam, el 'Arctic Sunrise' es un rompehielos de 49,5 metros de eslora que ha participado en numerosas campañas ecologistas contra la caza de ballenas y las prospecciones petrolíferas en el lecho marino. Llegará al puerto de Bilbao un día antes del concierto, el míercoles 5 de junio. Será una escala breve en una expedición de más de un año de duración «que va a recorrer el planeta desde el Ártico hasta la Antártida para documentar, junto a un equipo de científicos de primer nivel, las numerosas amenazas que enfrentan los océanos: el cambio climático, la sobrepesca, la contaminacióń por plásticos, la minería y las prospecciones en busca de petróleo y recursos genéticos», según la organización ecologista. El objetivo del viaje, «el más ambicioso» de la historia de la entidad, es «exigir la aprobación de un Tratado Global de los Océanos en Naciones Unidas en 2020».