Estación de metro de San Ignacio. E. C.

Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»

El bebé, que ha nacido este lunes a la mañana, se encuentra bien y ha sido trasladado a un centro sanitario

Josu García

Josu García

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:11

Un grupo de empleados de Metro Bilbao, personal de seguridad y varios pasajeros han sido testigos en la mañana de este lunes de un episodio ... extraordinario: una mujer ha dado a luz en el andén de la estación de San Ignacio al ponerse de parto de manera inesperada. El bebé se encuentra bien y ha sido trasladado a un centro sanitario.

