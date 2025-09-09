El lunes comienza el juicio contra la enfermera que dejó sin vacunar a más de 400 niños en Santurtzi

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde el próximo lunes el juicio contra la enfermera acusada de simular la vacunación de ... un total de 404 niños en el centro de salud de Kabiezes, a los que presuntamente no inmunizó. La vista oral se prolongará durante cinco días, hasta el viernes, y la previsión es que declaren, además de la sanitaria, cuya intervención está prevista el primer día, 69 testigos y 8 peritos. Entre ellos, habrá progenitores de los niños, personal de enfermería, especialistas en Medicina Preventiva y la exdirectora de Salud Pública.

La Fiscalía solicita una pena de siete años y medio de cárcel para la profesional y otros tantos de inhabilitación. El Ministerio público, en sus calificaciones provisionales, sostiene que es la presunta autora de un delito continuado de daños a los niños por no administrarles, entre febrero de 2021 y septiembre de 2022, los sueros previstos en el calendario vacunal para protegerles de diferentes enfermedades. También entiende que es responsable de otro delito continuado de falsedad documental -reclama otros cinco años de cárcel- al registrar la procesada en la historia clínica de los menores que habían recibido esas vacunas cuando en realidad no se las había inoculado.

En el apartado económico reclama que indemnice con 26.764 euros a Osakidetza, valor de las profilaxis que la procesada desechó y Salud tuvo que administrar posteriormente a los niños afectados, así como otros 5.382 euros por los gastos de personal de los sanitarios que realizaron esta labor. Por último, reclama una multa de 18.240 euros para la inculpada.

Análisis serológicos

El Servicio Vasco de Salud y el Colegio de Enfermería de Bizkaia solicitan la misma pena que la Fiscalía para la imputada. La acusación particular, la que ejercen las familias de los niños, la elevan por su parte a 20 años de prisión al acusar a la enfermera de dos delitos más: malversación y lesiones.

La sanitaria, además de comentarios en contra de los preparados, hacía unos movimientos muy rápidos al poner las inyecciones a los niños y tiraba rápido las jeringas, de forma que los progenitores no podían ver si había administrado los sueros. Los padres lo denunciaron y Osakidetza puso en marcha una investigación. Los análisis serológicos indicaron que 404 niños del cupo de la enfermera no tenían los anticuerpos previstos en el calendario vacunal.