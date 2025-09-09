El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Familias afectadas charlan junto al centro de salud de Kabiezes.

El lunes comienza el juicio contra la enfermera que dejó sin vacunar a más de 400 niños en Santurtzi

La Fiscalía reclama siete años y medio de prisión para la sanitaria, que no inmunizó a los menores entre febrero de 2021 y septiembre de 2022

Terry Basterra
Alba Cárcamo

Terry Basterra y Alba Cárcamo

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:47

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá desde el próximo lunes el juicio contra la enfermera acusada de simular la vacunación de ... un total de 404 niños en el centro de salud de Kabiezes, a los que presuntamente no inmunizó. La vista oral se prolongará durante cinco días, hasta el viernes, y la previsión es que declaren, además de la sanitaria, cuya intervención está prevista el primer día, 69 testigos y 8 peritos. Entre ellos, habrá progenitores de los niños, personal de enfermería, especialistas en Medicina Preventiva y la exdirectora de Salud Pública.

