Pancarta que apareció el miércoles en el campus de la UPV/EHU de Vitoria con varios políticos y la Ertzaintza dentro de dianas.

Williams Bros Basque Party

Exportemos al mundo nuestros valores más extraños parasitando para ello a las estrellas que tienen proyección planetaria

Luis López

Luis López

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:24

Comenta

Hemos estado dos semanas viajando por Asia central y al registrarnos en un hotel de Taskent el chaval de recepción, viendo nuestros pasaportes, nos preguntó ... de qué parte de España éramos. De Bilbao, dijimos. «Nico Williams, Iñaki Williams. Brothers. Athletic», lanzó. En Uzbekistán nos pasó esto. Aupa ahí. Ni Guggenheim, ni Unamuno, ni pintxopote. La referencia universal de la esencia bilbaína es el fútbol y sus protagonistas.

