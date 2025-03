Políticas públicas de mala calidad

Comenta Compartir

Teníais que haber visto la media sonrisilla que me lanzó el que arregla los parabrisas. Había en ella menos burla que compasión. Le había informado ... yo de que, desde que cambié de coche, hace poco más de un año, había recibido cuatro impactos de piedritas en el cristal que requerían de ese tratamiento que hacen ellos con resinas y vacío. En los diez años anteriores, con el coche viejo, solo me había ocurrido una vez. Aventuré dos hipótesis: el deterioro en el estado de las carreteras, que provocaría la eyección de más proyectiles en mi contra; y la pura casualidad, que es la explicación para casi todo, lo bueno y lo malo. Aquí llegó la sonrisilla insolente. «Que no», dijo. «Lo que pasa es que ahora los parabrisas son una mierda», añadió. Más frágiles. Más finos. Peores. Además, en el seguro ahora penalizan esos chinazos, que antes no. En fin, un desastre.

Es que de un tiempo a esta parte las cosas como que tienen menos calidad. Pasa con los coches, que duran menos. Pero también con las batidoras, con las aspiradoras, con la ropa, con el calzado. Fallan en general los productos contemporáneos. Ojalá tenga que ver todo esto únicamente con la obsolescencia programada. Esto es, con que las cosas se fabriquen malamente de manera intencionada para que fallen pronto y haya que comprar más, haciendo girar así la rueda del negocio, del consumo, moviendo el dinerín. Si la explicación es esta, al menos, es que hay un plan detrás, una estrategia, cierta inteligencia aunque sea malvada que en algún momento podría revertirse, rehabilitarse, reconducirse desde el lado oscuro hacia la luz. La otra posibilidad, peor, es que la merma en la calidad, el advenimiento de la chapuza como lema y bandera, únicamente tenga que ver con la negligencia, el abandono, la desgana y la vagancia. En definitiva, con la ausencia de aquella máxima vital de la que hablaban los viejos: el gusto por las cosas bien hechas. Que los productos sean algo mierder simplemente por la falta de fuste y de talento o por puro pasotismo. Esto sí que tiene difícil medicina. Lo peor de todo seguramente sea que esta flojerilla, el mencionado desplome de la calidad, no ocurre solo con los productos de consumo, sino también en otros ámbitos aún más importantes. Como la Administración pública. Esta semana, por ejemplo. Se ha sabido que el Ayuntamiento de Bilbao ha comenzado a sancionar en condiciones a los conductores que entran indebidamente al Casco Viejo. Lo chocante es que la ordenanza que regula el asunto es de 2022 y tiene una historieta extraña. Durante más de un año el gobierno municipal aseguraba que sí estaba utilizando las cámaras para multar, aunque era vox populi que no era cierto; luego, el verano pasado, admitió que no; y ahora, medio de tapadillo, informa de que desde noviembre sí sanciona. La gestión, igual de opaca que de indolente, ni llama la atención por los antecedentes en la materia: la accidentada implantación de la OTA, los fallos en los parquímetros, los errores en la aplicación móvil, la ausencia de comunicaciones a los residentes que ahora acumulan cientos de sanciones. Y así podríamos seguir. Por mirar más allá de Bilbao en la búsqueda de pinchazos recientes, de vicios cada vez menos ocultos en la prestación del servicio público, ahí está el Ayuntamiento de Getxo y su 16% de absentismo laboral. 16%. Qué cosa. Terrible. Debería implementarse de inmediato un grupo de trabajo para analizar los motivos de esta escabechina. Incluso contratar a expertos en la construcción de perífrasis para explicar de manera compleja lo que es sencillo y evidente. Lo que entiende todo el mundo. Pero a ver quien entra en ese jardín. Menudo lío. Bueno, el caso es que la pérdida de calidad lo mismo llega a los productos de consumo que a los servicios públicos. Aunque en estos últimos, justificar el fenómeno por la obsolescencia programada no es una opción.

Temas

Consumo

Bilbao