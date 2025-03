Bilbao dos punto cero

Atención streamers, instagramers, youtubers: sois unos pringados. Lo sois vosotros y el resto de especies pelágicas que andan dando la tabarraza con los vídeos en ... el ecosistema de internet. En vuestros términos antimotivacionales recurrentes: sois unos 'fucking losers'. Qué es eso de andar grabándose con un móvil perronero y si acaso con el pobre complemento de un palo selfie o una de esas linternas redondas que venden en AliExpress o cuatro aparatejos cutrazos más. Poca categoría. Poca profesionalidad.

Mirad al Ayuntamiento de Bilbao, 719 millones de presupuesto. Cuando le pidieron que retransmitiese por internet los consejos de distrito (tiembla, Broncano), reveló la autoridad municipal la complejidad insalvable del asunto y el impacto económico inasumible. Que para retransmitir por 'streaming' esas reuniones con vecinos hace falta lo siguiente, textual: tener allí un técnico audiovisual, un ordenador portátil, una cámara de vídeo, una tarjeta capturada (sic), una toma de internet conectada a BilbaoTIK, coordinar con BilbaoTIK el cambio de 'streaming' del edificio principal al Centro Cívico, y otra persona en BilbaoTIK. Además, para el audio, haría falta, también textual, microfonar a las personas que vayan a intervenir, micrófonos de solapa o de mano para preguntas y una mesa de mezclas para enrutarlo hacia la cámara de vídeo. Y no sólo eso. También otras cosas más técnicas que la autoridad municipal se calló por no aturdir al personal. Ah, y lo de la protección de datos también lo complica todo.

Pues un liote. Así que nos quedamos sin 'streaming' distrital (respira, Broncano). Una pena porque con tanto aparataje y sofisticación tecnológica quedaría todo listo por si quisiesen venir a hacer aquí la siguiente de Piratas del Caribe o algún telefilme de ese pelo, que nos va mucho lo del peliculeo últimamente.

Es que el Ayuntamiento de Bilbao es muy mirado para las cosas de la tecnología. O se hacen bien, o no se hacen. Y ante la duda, no hacer, claramente. Ahí está la web municipal, que lo mismo la renuevan ahora, cuando estará a punto adquirir con honores y trompetazos la consideración de patrimonio histórico, cuidado no vaya a tener ya algún tipo de protección. Que es verla y escuchar aquellos ruiditos de cuando el módem se conectaba a cacharrazos, con sonidos metálicos como de accidente de tráfico entre coches de pitufos. Mññññññ-ping-ping.

Igual aprovechan esa renovación de la web, cuando sea, si es que es, para poner traducción simultánea en las emisiones por 'streaming' de los plenos municipales. Es que ahora no hay. Sí hay traducción simultánea en las emisiones del Parlamento vasco, de las diputaciones y hasta de ayuntamientos como el de Getxo. Pero en Bilbao, en la capital, no. Que es técnicamente muy complejo. ¿Y cómo lo hacen entonces el resto de las administraciones? Posiblemente preguntárselo no es solución que se contemple porque se estarán afinando tecnologías municipales propias y más buenas. O igual no se está haciendo nada.

Es que Bilbao tiene una situación idiomática especial. Según los últimos datos oficiales sólo el 29% de la población es euskaldun, y el uso en la calle del euskera es el 3,5%. Hay que corregir eso. Aunque sea a costa de que, en esta primera fase inmersiva, la mayoría de los administrados no se enteren de lo que la mayoría de sus representantes públicos traman en el principal foro de debate de la ciudad. A no ser, claro, que esos representantes institucionales releguen el euskera en sus intervenciones. Que hablen en castellano. Es algo que hacen a menudo cuando quieren lanzar mensajes importantes. Pero parece un poco contraproducente la cosa en términos de dignificación del idioma. Es tema difícil este. A ver si una década de estas dan con la clave.

Y confiemos en que la clave no necesite de desarrollos tecnológicos, que gestionar los asuntos TIC y los dos punto cero es un barullote dificilísimo.