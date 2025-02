Así espía Santagloria las zonas que elige Bertiz para vender más en Bilbao

Qué bonita la profesión de periodista, siempre pendientes de voces autorizadas para confirmar las noticias y también, por qué no decirlo, de 'gargantas profundas'. Esas ... que te proporcionan alguna que otra filtración o chivatazo para conseguir una exclusiva. Todo esto viene a cuento de lo que se mueve en la capital vizcaína en materia comercial. No se imaginan los movimientos y estrategias (algunas realmente singulares) que urden algunas compañías para acercarse (literalmente) a sus rivales y sacar tajada económica.

¿Cómo explicar si no las operaciones pergeñadas por Santagloria Coffee Bakery? Esta cafetería, panadería y pastelería, fundada en 1963, protagoniza una vertiginosa expansión nacional impulsando el modelo de franquicias. En Bilbao ya cuenta con dos locales. Llegó hace varios años a la capital con la inauguración de un establecimiento en Alameda de Urquijo. Hace varias semanas, estrenó otro local en la confluencia de Alameda de Recalde y Colón de Larreátegui.

Hasta aquí todo normal. Lo que ya no es tan normal son los emplazamientos escogidos. No porque no sean buenos, que lo son, y mucho, casi todos en 'zonas prime', sino por los vecinos que se encuentra enfrente. O al menos intenta encontrar, porque no todas las operaciones le han salido bien. Hace poco Santagloria se quedó a dos velas.

En las próximas líneas se lo iré desgranando pero antes permítanme que les explique que Santagloria juega al gato y al ratón con Bertiz, el líder indiscutible del mercado, con más de un siglo de historia. Sigue sus pasos allá donde va este. ¿Casualidad? Nada de casualidad. Casi siempre logra sitio en la acera de enfrente. ¿Por qué será?

Siempre en las esquinas

Por una razón: quiere trabajar al lado de su máxima competencia. De ahí que intente acomodarse, siempre que puede, no 'junto a' ni 'cerca de', sino enfrente de la competencia, una aventura verdaderamente complicada por la fuerte competencia existente en Bilbao por hacerse con los mejores edificios.

Todo le había ido de cine a Santagloria, cuyas franquicias exigen una inversión inicial de 150.000 euros, hasta que mordió el polvo recientemente en su intento por pillar hueco a escasos metros del Bertiz que opera en la esquina de Colón de Larreátegui y Alameda de Mazarredo. Tenía prácticamente cerrado el alquiler que dejó libre Pershïc pero la operación se vino abajo de forma inesperada.

En medio de esta cruenta batalla por trabajar siempre en la acera de enfrente del vecino, a Santagloria hay que reconocerle su habilidad para no perder de vista al que considera su referente. Y para adelantarse a otras empresas que habían puesto su foco en los mismo locales. Se necesitan muy buenos contactos y fuentes para estar al tanto de las andanzas de tu máximo competidor sin levantar sospechas. Esto, de verdad, cada vez se asemeja más a una película de espías.

Habrá que estar muy al tanto de próximas aperturas para saber si continúa el idilio de Santagloria con Bertiz. La primera parece tener claro los beneficios de hacer negocio cerca de Bertiz antes que trabajar a kilómetros de distancia. El problema es que quizás algún cliente acabe desorientado y entrando en la cafetería no deseada.

Desde esta newsletter seguiremos investigando, sea con fuentes autorizadas o esas gargantas que se conocen muchos secretos comerciales.