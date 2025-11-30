El «lugar seguro» de los menores en situación de vulnerabilidad La Fundación Fidias cumple 15 años «cuidando» a través de apoyo escolar, psicológico y de ocio a casi 300 menores vizcaínos

Alba Cárcamo Domingo, 30 de noviembre 2025

Recuerda que tu opinión es muy importante». Esa frase está impresa en la puerta del aula de radio de la Fundación Fidias. Aparece junto a otras como «respeta los turnos, habla despacio, céntrate en el tema…». Pero la primera es la única que está en mayúsculas, una elección que no es casual. «Somos el referente de estos niños porque les escuchamos, y nadie les escucha», explican en la entidad social, que cumple quince años en Leioa «cuidando» a niños y jóvenes del entorno que se encuentran en situaciones vulnerables.

Grabar los podcasts es para estos menores una buena medicina con la que «elevar la autoestima» y, también, para poderse «desahogar ordenadamente». Este proyecto forma parte de uno de los dos pilares del trabajo de la organización: la atención psicológica y el apoyo educativo, que se prestan tanto desde una perspectiva más formal como desde otra más lúdica. El año pasado pasaron por las instalaciones de la organización 286 niños y adolescentes, derivados por los servicios sociales y los centros escolares. «En el curso 2023-2024 teníamos un 62% de origen migrante, pero ahora son un 82%, la mayoría de familias monoparentales con situaciones económicas complicadas», explica Itziar Palacios, responsable de proyectos, que define Fidias como «una segunda casa, donde más a gusto están».

De hecho, en ocasiones, llegan chavales directamente del instituto, sin pasar por casa ni comer, y les preparan algo. También la merienda, para que cojan fuerzas durante las clases de refuerzo. Esas sesiones, de hora y media, son «un lujo» porque cada usuario tiene un profesor, un referente con el que crean «un vínculo especial», exponen Isa Ugalde y Miren López, del programa de apoyo escolar. El nutrido grupo de voluntarios, hasta 251, lo sacan precisamente de los centros educativos de la zona. «La mayoría son jóvenes, chavales que están en la universidad o en el instituto», señala Eugenio Ibarzabal, colaborador de la entidad, antes de añadir que ofrecen «charlas» en diferentes centros para conseguir gente.

El 77% de los voluntarios son menores de 21 años, y también aprenden porque «se encuentran con situaciones que nada tienen que ver con las suyas». Algunos, incluso, son «chicos que han estado en Fidias desde pequeños y luego ayudan, que dicen que a ellos les han cuidado y quieren cuidar».

Ampliar Jesús, profesor de Física y Química jubilado, lleva 3 años en Fidias. Jordi Alemany

Y es que, más allá del apoyo escolar, también está otro tipo de acompañamiento, el psicológico. Puede ser a través de las sesiones con la especialista, de grupos para hablar e identificar emociones, o de diferentes talleres. Porque, recuerda Isabel Pradas, alma máter de la fundación, Fidias «nació a través del arte», y es con actividades como teatro, deporte o música como trabajan diferentes valores y el bienestar emocional.

Esta programación permite acompañar además a aquellos niños y adolescentes que, aunque académicamente van bien, llegan a la entidad porque «necesitan crear vínculos» y que están inmersos, en muchos casos, en un proceso de «duelo migratorio». Así, por ejemplo, subirán a los escenarios, fusionando danza, música e ilustración, la historia de Mbaye, senegalés que llegó a los 15 años a Canarias en patera y que trabaja como enfermero en el hospital de Basurto.

Cena de Nochevieja

Lo que más éxito tiene, en todo caso, son las clases de inglés. «Muchos chavales no quieren hacer otros talleres, practicar deporte o música, pero sí participar en este proyecto», puntualiza Palacios. La razón es 'Luna', una golden retriever de terapia de apoyo asistida con animales. Si los adolescentes «se implican» en el aprendizaje, pueden hacer actividades con la perra».

También tienen «kickbullying», clases que les ofrece un sociólogo en las que, además de desahogarse con el saco, se sientan y «sueltan» lo que les sucede. Esta actividad la pusieron en marcha tras realizar una evaluación en la que identificaron hasta ocho casos de acoso escolar. «Somos su lugar seguro», defienden. Y, como tal, como esa gran familia que son, por primera vez celebrarán una cena en Nochevieja en la sede de la asociación. «Hay mucha gente que no tiene lazos y no queremos que estén solos».