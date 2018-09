«Lucho por mis pinos, pero sin ayudas plantaré eucaliptos» Mikel Mandaluniz muestra el buen estado en el que se encuentra uno de sus pinos jóvenes tratados con cobre. / MAIKA SALGUERO Mikel Mandaluniz ha fumigado sus montes con óxido de cobre «con éxito», pero precisa que sin un tratamiento global no sirve de nada DAVID S. OLABARRI Sábado, 29 septiembre 2018, 00:58

Mikel Mandaluniz se gana el sueldo en una fábrica cerca de Markina. Cuando acaba su jornada, acude a Mendata a cuidar de su caserío. Se trata de una vieja casa vasca del siglo XIX, protegida por un pastor alemán, que compró hace más de 30 años con parte del dinero ahorrado durante toda una vida por su familia y su padre, que emigró con 19 años a Estados Unidos a cuidar ovejas y, después, cuando consiguió el permiso de residencia, a trabajar en la construcción del puerto de Nueva York.

Tienen 42 hectáreas de monte, lo que equivale a 42 campos de fútbol, bastante más de lo habitual entre los propietarios vizcaínos: 33 hectáreas están plantadas con pinos radiata y 16 de ellas son árboles jóvenes. Mikel está muy preocupado. La 'peste del pino', provocada por los hongos conocidos como la banda roja y la banda marrón, avanza sin control en Euskadi y amenaza con arruinar sus plantaciones. Sobre todo las más recientes, en las que ha invertido unos 55.000 euros en los últimos años entre cultivos, cuidados del suelo y tratamientos fisiosanitarios. «Hay gente que piensa que los propietarios de los pinos somos un 'lobby'. Lo único que queremos es tratar de sacar un rendimiento a un terreno que, de otra manera, podría estar abandonado», explica.

El tratamiento El cobre Es un fungicida que se autoriza hasta dosis de 6 kilogramos por hectárea. Está legalizado su uso en agricultura ecológica, como en cultivos de tomate y txakoli. Se empleó en Nueva Zelanda para hacer frente a una enfermedad similar. Fumigación Los pinos jóvenes pueden ser tratados con pistolas fumigadoras, pero para los árboles adultos se necesitan aviones.

Para Mikel, de 45 años, sus pinos son una especie de «plan de pensiones». La última remesa que cortó le sirvió para arreglar el tejado del caserío y esperaba que las coníferas que plantaron hace 5 años -y que no podrían cortar «antes de otros 25 para sacarles rentabilidad»- sirviesen para complementar su jubilación. Para Mikel es un asunto importante. Como lo es para los más de 6.000 propietarios forestales vizcaínos de pino radiata. Esta especie ocupa 70.000 de las 130.000 hectáreas de masa arbolada que se reparten en el territorio. La mayoría de los dueños son baserritarras que tienen, de media, entre cinco y siete hectáreas de monte que rodean sus caseríos. Muchos de los terrenos fueron vendidos por los ayuntamientos a sus vecinos hace más de 100 años. De hecho, los trabajos en el monte están subvencionados porque, a pesar de ser deficitarios, generan numerosos empleos indirectos. En el entorno de Gernika, por ejemplo, hay cinco aserraderos.

En verano, cuando vio que los hongos empezaban a expandirse y aconsejado por técnicos del sector, Mikel decidió sanear sus pinos jóvenes con óxido de cobre, el mismo tratamiento que se utilizó en Nueva Zelanda cuando se enfrentaron con una enfermedad similar. Usó para ello una especie de pistola de fumigar con la que fue rociando los pinos pequeños. Con las plantaciones adultas se necesita un avión.

«No puedo ser una isla»

A él -insiste- el óxido de cobre le ha dado resultado y sus coníferas están «mucho mejor» que las que crecen en las parcelas próximas. Por eso, no entiende por qué las administraciones públicas no apuestan de forma decidida por un tratamiento que se ha mostrado eficaz en otros países. Según la Diputación, todavía no han encontrado un producto que frene o funcione de forma preventiva contra estas enfermedades, que afectan ya a más del 25% de las coníferas. Por su parte, Baskegur, la Asociación de la Madera de Euskadi, afirma que existe solución e insiste en que los expertos neozelandeses que visitaron Euskadi la pasada semana apostaron por el cobre como solución a la 'peste del pino'.

Mientras se decide qué hacer, Mikel tiene claro que no puede quedarse de brazos cruzados. «Yo lucho por mis pinos. Pero no puedo ser una isla. Si el resto de pinares no se tratan, el año que viene estaré otra vez igual. Y en poco tiempo perderemos toda nuestra inversión. Hay gente que está ya cortando antes de tiempo. No queremos. Pero si las cosas no cambian, tendremos que arrancar los pinos jóvenes y plantar eucaliptos para sacar algo de rentabilidad», subraya.