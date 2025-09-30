El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones deja un pellizco en Vitoria
Koldo Berganzo, Amaia Antxustegi, Iñigo Ansola, Juan Mari Aburto, Itziar Rodilla, Begoña Díez, Lide Amilibia y Aitor Esteban.

Ver 5 fotos
Koldo Berganzo, Amaia Antxustegi, Iñigo Ansola, Juan Mari Aburto, Itziar Rodilla, Begoña Díez, Lide Amilibia y Aitor Esteban. Mireya López
La mirilla

La lucha hecha legado

Inauguración del Centro Iñigo Pombo, por Asparbi, para ayudar a personas afectadas por el párkinson

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son ... muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles» (Bertolt Brecht). Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano, concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Bilbao hasta la pandemia y anteriormente viceconsejero del Gobierno vasco, falleció el 18 de agosto de 2024 a los 71 años. Ayer, la Asociación Parkinson Bizkaia (Asparbi) inauguró en su memoria el Centro Iñigo Pombo, ubicado en la Avenida Zarandoa 5. Se trata de un espacio pionero en la promoción de la autonomía personal, especializado en la atención a personas afectadas por la enfermedad de párkinson en situación de dependencia y discapacidad, concebido para ofrecer atención integral y personalizada a quienes presentan dependencia moderada o severa, cubriendo sus necesidades básicas, sociales y terapéuticas con el objetivo de promover la mejora o estabilidad de su autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La lucha hecha legado