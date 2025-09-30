La lucha hecha legado

Tomás Ondarra Martes, 30 de septiembre 2025, 22:55 Comenta Compartir

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son ... muy buenos. Pero los que luchan toda la vida, esos son imprescindibles» (Bertolt Brecht). Iñigo Pombo Ortiz de Artiñano, concejal de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Bilbao hasta la pandemia y anteriormente viceconsejero del Gobierno vasco, falleció el 18 de agosto de 2024 a los 71 años. Ayer, la Asociación Parkinson Bizkaia (Asparbi) inauguró en su memoria el Centro Iñigo Pombo, ubicado en la Avenida Zarandoa 5. Se trata de un espacio pionero en la promoción de la autonomía personal, especializado en la atención a personas afectadas por la enfermedad de párkinson en situación de dependencia y discapacidad, concebido para ofrecer atención integral y personalizada a quienes presentan dependencia moderada o severa, cubriendo sus necesidades básicas, sociales y terapéuticas con el objetivo de promover la mejora o estabilidad de su autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.

El acto, conducido por la directora de Asparbi, Begoña Díez, contó con la participación de Néstor Aguilar, quien presentó la nueva aplicación desarrollada por Simed; Itziar Rodilla, viuda de Pombo; Koldo Berganzo, director del centro; Amaia Antxustegi, diputada de Acción Social; y el alcalde de Bilbao y gran amigo personal de Iñigo Pombo, Juan Mari Aburto. La jornada concluyó con la emotiva actuación del coro de la asociación, dirigido por Iñaki González. A la inauguración asistieron Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco; José Antonio Barañano, director de Promoción de la Autonomía Personal de la Diputación de Bizkaia; los concejales Asier Abaunza, Juan Ibarretxe, Gonzalo Olabarria, Álvaro Pérez, Itziar Urtasun y Nora Abete; Aitor Esteban, presidente del EBB; Iñigo Ansola, presidente del BBB; Emilio Sola, Ana Collia, Imanol Madariaga, Susana González, Nerea Foncea, Teresa Sarobe, Juan José Zarranz, Óscar Martínez, Isidro Elezgarai, Patricia Ruiz, José y Begoña Cembrero, Bruno Díaz de Mendibil, Ana Pena, Elena San José, Naroa Zuza, David Palacios, Pedro Arranz, Merche Imaz, Luis Ángel Hernández, Daniel Ayeso González, María José Zamarripa, Conchi Gómez, Carlos Pombo, Ángel Vega, Conchita Arrugaeta, Elvira Rojo, Mario Lozano, Judith Abarca, Raquel Contreras, Patricia Ruiz, Pablo González, Olga Torres, Virginia Aguado, Nicolás Fernández, Idurre Zuloaga y José Ángel Liceranzu.

