Un londinense afincado en Bilbao: «Es surrealista que el Tottenham juegue aquí»

La final de la Europa League tiene a Adam Fitzgerald alucinado. Este londinense que lleva diez años viviendo en Bilbao jamás pensó que podría ver ... a su equipo jugándose el trofeo aquí. «Te lo juro, para mí es surrealista que el Tottenham juegue aquí, y además una final», dice emocionado. Además, lo hace «a dos minutos a pie» de su casa.

Dice todo esto mientras hace cola en el stand situado frente al quiosco de El Arenal para sacarse fotos con la copa. «Estoy muy emocionado, no me lo puedo ni creer». No es para menos. A este hincha de los Spurs le acompaña parte de su familia, su padre y su hermano, que lógicamente han viajado para apoyar al club sabiendo que no iban a tener problemas de alojamiento.

¿Un pronóstico para el partido contra el Manchester? «Es imposible concretar. Es un derbi de desesperados». Sea el que sea, a Adam los pelos de punta ya no se los quita nadie.