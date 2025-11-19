Loiu es el rey de los aeropuertos del norte en su 25 aniversario

El 19 de noviembre de 2000, tal día como hoy hace 25 años, fue una jornada de nervios y carreras. Aquella madrugada se apagaron las ... luces y los ordenadores de Sondika y todos los trabajadores se trasladaron al otro lado del valle del Txorierri, a Loiu. La mudanza trajo la incertidumbre de saber si todo funcionaría correctamente o si, por el contrario, se originaría un caos digno de salir en la portada de este diario. «Hubo un puntito de miedo», recuerda un operario a punto de jubilarse. Había mucho en juego. Afortunadamente todo salió a pedir de boca. El aeropuerto de Bilbao estrenaba con éxito una nueva etapa en su historia. Nacía 'La Paloma', que en un cuarto de siglo ha llevado al aeródromo vizcaíno a otro nivel.

Porque Loiu ya no es aquel aeropuerto pequeño de provincias que fue Sondika. Las instalaciones vizcaínas son hoy la referencia de del norte peninsular, desde Galicia hasta Pamplona, incluso al otro lado de los Pirineos. Sobre todo en cuanto a conexiones internacionales se refiere. No hay más que mirar las estadísticas para constatar esta metamorfosis. 'La Paloma' arrancó su primer ejercicio con poco más de 2,5 millones de clientes y 19 destinos. Para este 2025 se espera acabar el año sobrepasando la barrera de los 7 millones. Y este invierno se puede volar a 45 ciudades (el pasado verano la parrilla estuvo compuesta por 67 conexiones).

VUELOS DESDE LOIU En 2000 500 km Madrid Barcelona Málaga Burdeos Bruselas Basilea París CDG Frankfurt Ginebra A Coruña Londres Milán Lisboa Palma Santiago Sevilla Túnez Vigo Valencia En 2025 500 km Madrid Barcelona Málaga Valencia Alicante Granada Sevilla Santiago Ibiza Palma Menorca Lanzarote Tenerife Tenerife Sur Gran Canaria Fuerteventura Hamburgo Praga Munich Basilea Zúrich Milán Verona Oporto Lisboa Tánger Marrakech Dublín Bristol Manchester Londres París Ámsterdam Bruselas Düsseldorf Stuttgart Ginebra Fráncfort Copenhague Venecia Florencia Roma Nápoles Varsovia Cracovia Budapest Estambul TRÁFICO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 1998 . . . . . . . . . . TOTAL EN 1998 . . . . Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 2024 . . . . . . . . . . TOTAL EN 2024 . . . . . VUELOS DESDE LOIU En 2000 500 km Madrid Barcelona Málaga Burdeos Bruselas Basilea París CDG Frankfurt Ginebra A Coruña Londres Milán Lisboa Palma Santiago Sevilla Túnez Vigo Valencia En 2025 500 km Madrid Barcelona Málaga Valencia Alicante Granada Sevilla Santiago Ibiza Palma Menorca Lanzarote Tenerife Tenerife Sur Gran Canaria Fuerteventura Oporto Lisboa Tánger Marrakech Dublín Bristol Manchester Londres París Ámsterdam Bruselas Düsseldorf Stuttgart Ginebra Fráncfort Copenhague Hamburgo Praga Munich Basilea Zúrich Milán Verona Venecia Florencia Roma Nápoles Varsovia Cracovia Budapest Estambul TRÁFICO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 1998 . . . . . . . . . . TOTAL EN 1998 . . . . Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 2024 . . . . . . . . . . TOTAL EN 2024 . . . . . De enero a octubre de 2025 se registraron 3,3 millones de pasajeros en vuelos nacionales y 2,7 en internacionales. Fuente: AENA VUELOS DESDE LOIU En 2000 En 2025 Destinos en ambos años Copenhague Mánchester Hamburgo Dublín Ámsterdam Londres Varsovia Bristol Düsseldorf Bruselas Fráncfort Praga Cracovia Stuttgart París Múnich Basilea Budapest Zúrich Ginebra Venecia Milán Burdeos Verona A Coruña Florencia Santiago Vigo Roma Barcelona Madrid Oporto Nápoles Menorca Estambul Valencia Palma Lisboa Alicante Ibiza Sevilla Granada Túnez Málaga Tánger Marrakech Lanzarote Tenerife Fuerteventura 500 km Gran Canaria Ten. Sur TRÁFICO DE LOS PRINCIPALES DESTINOS Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 1998 . . . . . . . . . . TOTAL EN 1998 . . . . Irteerak Departures Salidas Bidaiariak Passengers Pasajeros AÑO 2024 . . . . . . . . . . TOTAL EN 2024 . . . . . De enero a octubre de 2025 se registraron 3,3 millones de pasajeros en vuelos nacionales y 2,7 en internacionales. Fuente: AENA

En la actualidad, Loiu concentra casi tanto tráfico como el resto de aeropuertos del norte de España juntos (Vigo, A Coruña, Santiago, Asturias, Santander, Vitoria, Hondarribia y Pamplona). En lo que va de año ha registrado 6,01 millones de usuarios frente a los 6,67 del resto. Y si uno mira las estadísticas de viajes al extranjero, 'La Paloma' gana por goleada. En los primeros diez meses del año, han pasado por la terminal diseñada por Santiago Calatrava 2,7 millones de pasajeros internacionales. El resto de los aeródromos del norte dieron servicio a 1,63. Es decir, Bilbao concentra el 62% de la conectividad con el exterior.

El aeropuerto se ha erigido en referencia y es algo que se ha dejado ver en la evolución de su 'hinterland' o zona de influencia. Es cada día mayor. Atrae a pasajeros de Gipuzkoa y Álava, por supuesto, pero también de Asturias, Cantabria, Burgos, La Rioja, Navarra y el sur de Francia. En este último caso pese a la competencia con Biarritz. De hecho, sorprende el poder de seducción de 'La Paloma' en el País Vasco francés. Algo que quedó patente en abril de 2018, cuando los parkings del aeródromo vizcaíno se colapsaron por la afluencia de clientes galos, coincidiendo con las vacaciones de primavera en el país vecino.

En 2024, la última encuesta realizada a pie de terminal sobre el perfil del pasajero arrojó que el 42% de los usuarios son de fuera de Euskadi frente al 33% que tiene su residencia en el País Vasco. Era la primer vez que se constataba un vuelco en la procedencia del cliente. Los extranjeros suponen el 25% restante. En ese estudio estadístico se llegaron a computar visitas de ciudadanos de regiones tan lejanas como Valladolid o Soria, que habían venido a Bilbao para volar al extranjero.

Futura expansión

Loiu ha alcanzado la madurez y reclama su reinado. Quiere afrontar los próximos 25 años con solvencia y para eso necesita una ampliación en condiciones. Porque Santiago Calatrava diseñó su edificio para una capacidad de 4,5 millones de usuarios. A lo largo de estos años se ha hecho un importante esfuerzo inversor. Una parte del dinero ha ido a parchear problemas y tapar las famosas goteras. Se puede decir que estas filtraciones ya han pasado a la historia. Pero otra porción de los recursos económicos se ha destinado a mejoras con las que ir acompasando ese crecimiento lento pero constante del tráfico de pasajeros. Se ha construido, por ejemplo, un nuevo bloque técnico, lo que ha permitido trasladar allí a un buen número de trabajadores, liberando espacios en el procesador central de viajeros y habilitando más puertas de embarque.

La adaptación ha sido continua:más cafeterías, más espacio para la zona VIP, nuevos aparcamientos... Pero 'La Paloma' requiere ya de una transformación estructural. Y parece que va a llegar. El 18 de septiembre, el presidente del Gobierno anunció una inversión de 13.000 millones de euros para modernizar varios aeropuertos españoles. Y, aunque aún no se sabe exactamente qué parte de ese pastel le tocará a las instalaciones del Txorierri, ha quedado claro que la expansión de Loiu es ahora una prioridad en la hoja de ruta de Pedro Sánchez.

De forma paralela al anuncio del presidente socialista, el Ministerio de Transportes aprobó el nuevo Plan Director. Este instrumento analiza el presente y hace una lectura de cuáles serán las necesidades para la próxima década. La más llamativa: 'La Paloma' tendrá, llegado el caso, una capacidad máxima para dar servicio a 13 millones de pasajeros. Esto supondría duplicar prácticamente el volumen actual de viajeros. La idea es que extienda sus alas para ganar 20.000 metros cuadrados. También se llevará la zona de carga a la parte norte y se habilitarán más plazas de estacionamiento para los aviones. Ahora mismo, la plataforma está al límite. Hay momentos en los que pernoctan 20 aeronaves (el límite son 22) y esto puede suponer un freno para el desarrollo de nuevas rutas.

Pero volviendo a aquel 19 de noviembre de 2000, hay que poner en valor el salto dado por Loiu. El aeropuerto ha logrado en este 2025 su ruta soñada: el enlace con Nueva York, su primera conexión transoceánica. En verano se puede dar el salto a casi cualquier capital europea. Pero es que no siempre fue así. En su estreno, 'La Paloma' volaba solo a 19 destinos. La oferta internacional se limitaba a Bruselas, París, Fráncfort, Ginebra, Londres, Milán, Lisboa, Túnez y dos destinos sorprendentes:Basilea y Burdeos. Este último llama la atención por su cercanía por carretera (3 horas y media)y lo de la ciudad suiza es llamativo porque desapareció de la parrilla poco después de la inauguración de 'La Paloma' y ha sido este invierno cuando se ha recuperado.

La tipología del viajero también ha cambiado mucho si miramos al motivo de los desplazamientos. En la década de los 2000, el viaje de negocio fue perdiendo empuje poco a poco en el mix total de pasajeros, al tiempo que los desplazamientos por ocio o vacaciones comenzaron a crecer. Fue algo que se cocinó a fuego lento durante dos décadas, al calor del auge de las aerolíneas de bajo coste. Esta tendencia se ha exacerbado tras la pandemia. En la actualidad, el viaje de negocio ronda el 27% del total mientras que en 2016 superaba el 40%.

Sin ayudas ni subvenciones

Una de las fortalezas de Loiu es que ha llegado hasta donde está ahora sin necesidad de subvencionar a las aerolíneas. Es algo que destacan los analistas del sector del transporte aéreo: 'La Paloma' ha conseguido su liderazgo pese a que otras regiones han basado precisamente su crecimiento en subsidiar a las compañías. Con todo, también es cierto que por el camino de estos 25 años han desaparecido algunas de las empresas que volaron en Loiu en aquellos primeros años. Hablamos, por ejemplo, de Spanair, Sabena, Go, Futura, Crossair, Portugalia o HLX (Hapag-Lloyd Express).

Otras han irrumpido con fuerza para echar raíces en Bizkaia, como Vueling. La firma catalana del Grupo IAG (Iberia, British...)es líder indiscutible. Transporta a casi el 50% de los pasajeros que pasan por la terminal de Santiago Calatrava. Y no, ahora mismo no vuela Ryanair en Bilbao. Lo ha hecho de manera intermitente en el último cuarto de siglo, pero nunca ha sido protagonista, pese a que en su primer desembarco supo generar una gran expectación.

¿Qué desafíos afronta Loiu de cara al futuro? Además de la necesidad de una ampliación, 'La Paloma' quiere mejorar su fama por la compleja meteorología. El nuevo sistema de avisos por viento está prácticamente listo para entrar en servicio. Se basa en una tecnología única en España: un láser que se dispara al cielo para medir la dispersión de las partículas de la atmósfera. La herramienta seguramente no mejore la estadística de vuelos desviados pero sí que evitará sufrimiento a pilotos y pasajeros, ya que se podrá decidir con más antelación que ahora si se intenta el aterrizaje o si se busca un destino alternativo.

El director del aeropuerto, Iván Grande, ofrece su visión del futuro: «Los próximos 25 años nos aguardan con nuevos retos, aeronaves más eficientes y una tecnología con la que apenas soñábamos en 2000. La ampliación de la terminal, que nos ocupará en los próximos años, actualizará con más confort, espacio y un enfoque decidido por la sostenibilidad el gran aeropuerto que se merece el territorio para seguir acercando a las personas y los negocios»