El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Loiu es el rey de los aeropuertos del norte en su 25 aniversario

Referencia. 'La Paloma' ha pasado de tener 19 destinos en su inauguración en 2000 a 45 este invierno y concentra ya el 62% del tráfico internacional del norte peninsular

Josu García
Isabel Toledo

Josu García e Isabel Toledo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:49

Comenta

El 19 de noviembre de 2000, tal día como hoy hace 25 años, fue una jornada de nervios y carreras. Aquella madrugada se apagaron las ... luces y los ordenadores de Sondika y todos los trabajadores se trasladaron al otro lado del valle del Txorierri, a Loiu. La mudanza trajo la incertidumbre de saber si todo funcionaría correctamente o si, por el contrario, se originaría un caos digno de salir en la portada de este diario. «Hubo un puntito de miedo», recuerda un operario a punto de jubilarse. Había mucho en juego. Afortunadamente todo salió a pedir de boca. El aeropuerto de Bilbao estrenaba con éxito una nueva etapa en su historia. Nacía 'La Paloma', que en un cuarto de siglo ha llevado al aeródromo vizcaíno a otro nivel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía
  2. 2

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  3. 3 Bizkaia se congela en noviembre: un chorro polar dejará temperaturas bajo cero, nieve y granizo
  4. 4 Centenares de taxistas se movilizan en Bilbao por la «impunidad» a Uber y Cabify
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6

    La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán
  7. 7

    Agredida por su abuelo cuando era niña: «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  8. 8 Segunda redada en una semana en el parking de una discoteca de Ugao: una joven de 25 años investigada por tráfico de drogas y 51 identificados
  9. 9 Getxo respalda a sus funcionarios en el derribo del palacete
  10. 10

    Retenciones en la A-8 por el camión volcado este lunes en Ontón, que hasta esta noche seguirá bloqueando dos carriles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Loiu es el rey de los aeropuertos del norte en su 25 aniversario

Loiu es el rey de los aeropuertos del norte en su 25 aniversario