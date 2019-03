La lluvia se resiste a aparecer de forma clara... hasta el miércoles Según las previsiones, el largo paréntesis de buen tiempo se terminará a mitad de semana. / Luis Ángel Gómez El buen tiempo se resiste a irse: las precipitaciones se harán de rogar este lunes, algo nublado, que dará paso a un martes de viento sur y máximas de 20 grados SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 4 marzo 2019, 12:12

El tiempo seco y primaveral se resiste a marcharse. Al menos, hasta el miércoles. Aunque este lunes ha amanecido algo nublado y existe la posibilidad de que llueva, parece que las precipitaciones se harán de rogar. De hecho, mañana ni siquiera se esperan gotas, sino otra jornada de viento sur y con máximas de 20 grados. «Ha entrado un frente, pero ha llegado muy debilitado, con muy poca lluvia, que ha caído sobre todo en Gipuzkoa», explica Onintza Salazar, meteoróloga de Euskalmet. Así, hoy va a ser un calco de los días que han formado un prolongado e inusual paréntesis de buen tiempo desde comienzos de febrero. Y que ha tenido su contrapartida negativa: este domingo todo ayudó a que los incendios declarados en distintos puntos de Bizkaia cogiesen alas rápidamente, especialmente el de Muskiz. Las fuertes rachas de viento del suroeste avivaron las llamas que se habían iniciado -al parecer, intencionadamente- en tres zonas altas y arboladas del municipio y las 'empujaron' ladera abajo, en dirección hacia los núcleos poblados. En su camino, el fuego se encontró, además, con otros aliados: el terreno seco después de varias semanas sin precipitaciones y un índice de humedad muy bajo.

Durante las tareas de extinción, esta alianza de factores dio un giro. Si bien es cierto que no llegaron las lluvias que se esperaban para la pasada noche, al menos el viento roló. Y lo hizo para a 'ayudar' a los Bomberos. Las rachas empezaron a llegar del noroeste e hicieron más lento el avance de las llamas. «Este viento es ya más húmedo», indica Salazar. Este lunes, con el incendio de Muskiz ya sofocado -quedan retenes de vigilancia para que no se reavive y a primera hora continuaba vivo algún pequeño foco- ha amanecido aún sin lluvias que refresquen el terreno. Aunque se ha notado un descenso de los termómetros y cierto aumento de la nubosidad, los paraguas, de momento, siguen cerrados. Según las previsiones de Euskalmet, hoy, «durante buena parte de la jornada estará nublado pero no lloverá». «Llegan frentes, pero sin entidad», aclara la meteoróloga.

Así, se prevé alguna precipitación para este lunes, pero nada significativo. Parece que el tiempo templado y soleado se resiste a abandonar Euskadi: este martes, de hecho, el viento del sur volverá a traer un tiempo primaveral, con temperaturas elevadas. Así, habrá que esperar hasta el miércoles para que cambien las tornas. Ese día, ya en el ecuador de la semana, arrancará con viento sur, pero por la tarde girará a noroeste. «Este frente ya viene con visos de ser más significativo», apunta. «Esto propiciará que durante la mañana el riesgo de precipitaciones no sea muy alto y que las temperaturas se mantengan templadas. Sin embargo, con el giro del viento, que traerá rachas muy fuertes al litoral, las temperaturas se desplomarán y las precipitaciones serán más generalizadas y abundantes. «Pero, sobre todo, esto ocurrirá en las horas finales del día», apunta Salazar. Esta situación de inestabilidad se mantendrá hasta el fin de semana, cuando el sol parece querer volver a tomar el poder.