La lluvia pone fin a tres semanas de buen tiempo Una mujer se resguarda de la lluvia con su paraguas. / Ignacio Pérez Vuelven las precipitaciones, pero de forma muy tímida: para los próximos días solo dejarán una leve huella en forma de chubascos débiles y dispersos SOLANGE VÁZQUEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 15:37

¿Se acuerda de ese objeto de tela y con varillas que lleva varias semanas sin usar? Sí, ese que sacaba cuando llovía y que siempre sucumbía sin dignidad a la primera ráfaga de viento. Pues ya se le han acabado estas largas vacaciones de tres semanas. La hora de los paraguas ya ha llegado. Se ha hecho de rogar, como las grandes divas. Ha llegado hacia las 15.00 horas. Estas precipitaciones van a terminar con un paréntesis de más de tres semanas secas, bien acogidas al principio por la gente, deseosa de disfrutar del sol y de la vida en la calle, pero que han tenido su contrapartida negativa: muchas molestias para los alérgicos e incendios forestales.

De hecho, para este miércoles el Gobierno vasco ha activado el aviso amarillo por riesgo de fuegos hasta las 15.00 horas y por vientos fuertes en zonas expuestas hasta las 21.00 horas, ya que en estaciones como la de Orduña se han registrado rachas de hasta 117 kilómetros hora. Asimismo, hay alerta amarilla por riesgo marítimo-costero para esta noche, ya que el viento, de fuerza 7, originará mar muy gruesa.

Con estos avisos, el miércoles ha arrancado por los derroteros de los días precedentes -viento sur, temperaturas altas, cielos claros-, pero «el paso de varios frentes podrían dejarnos algunos chubascos de forma ocasional, sobre todo en el interior», avanzan desde Euskalmet. «Durante la segunda mitad del día, habrá chubascos débiles, localmente moderados. Y posibilidad de tormentas durante la segunda mitad del día, especialmente en el interior de Euskadi», detallan.

No obstante, estas tímidas lluvias no van a dar paso a una temporada de precipitaciones. Van a ser flor de un día. El jueves y el viernes bajarán las temperaturas y la situación será más inestable, con nubes y claros, aunque con pocas posibilidades de que llueva de forma continuada, ya que solo se espera alguna precipitación débil y dispersa. Así que, por lo visto, los paraguas no van a tener un retorno muy intenso.