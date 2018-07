«Como tarde mucho en el control, no me monto en el avión» Pasajeros al llegar al aeropuerto de Loiu. / IGNACIO PÉREZ La huelga de taxistas ha pillado desprevenidos a los viajeros que partían y llegaban al aeropuerto de Loiu BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 30 julio 2018, 14:43

La huelga de taxistas ha colapsado Bilbao. Las colas para coger el Bizkaibus que tiene como destino el aeropuerto eran cada vez más grandes. «Los autobuses venían con retraso, y eso que han puesto refuerzos, llegamos al vuelo muy justos, espero que lo cojamos», contaba Unai, que se marcha de vacaciones a Sevilla. «Como tarde mucho en el control de seguridad, no me monto en el avión», añadía nervioso.

Al llegar a Loiu, los pasajeros con más prisa corrían arrastrando sus maletas sin mirar atrás. «Me da miedo el control, espero no tardar mucho tiempo porque sino, no llego», contaba a la carrera Marián, bilbaína que viaja a Barcelona. «Es por un asunto de trabajo y no puedo perder el vuelo», señalaba.

Aintzane ha estado cerca de media hora esperando a un autobús en Termibus. «Había gente que decía que no llegaba», dice esta bilbaína.

Frente a los viajeros que llegaban con prisa al aeropuerto y con el tiempo en los talones estaban los más precavidos. «Me enteré de que había huelga de taxis y le he dicho a mi aita que me trajera, no me iba a arriesgar a perder el vuelo», dice Ane, que va a visitar a unas amigas a Sevilla.

Irene, vecina de Erandio, también ha sido precavida y ha acudido con antelación. «Desde que he llegado a Loiu no he dejado de ver a gente correr por el aeropuerto porque no llegaba a coger su vuelo, es un poco caos, aunque me lo esperaba peor», señala.

Los que llegaban a la terminal de 'La Paloma' se mostraban algo desorientados. «Venimos de Sevilla y nos encontramos con que no tenemos ningún taxi para ir a Bilbao. Vamos a coger un autobús y ya nos buscaremos la vida», relata Carmen, que viene a pasar una semana a la capital vizcaína. «Venimos escapando del calor pero aquí también hace bastante, menos mal que no llueve», comenta entre risas.

Rocío se mostraba molesta a su llegada a Loiu. «Viajamos con niños pequeños, el carro, las maletas... y tenemos que subirnos en el autobús, me faltan manos», dice esta sevillana que pasará una semana en Bilbao junto a su marido y sus dos hijos, de 1 y 3 años. «Menos mal que no tenemos prisa, espero que para la vuelta ya se haya solucionado la huelga», confiesa esperanzada.

Para tratar de solucionar los retrasos en el servicio, los conductores de Bizkaibus han optado por hacer una única parada en Termibus, y evitar la congestión con los taxistas en la Gran Vía.