Llega el calor a Bizkaia: la Aemet señala los municipios que rozarán el domingo los 30 grados de máxima

La mejoría del tiempo ya se deja sentir en Bizkaia. El sol y el calor se han hecho de rogar en esta primavera tan lluviosa y más fresca de lo normal, pero este fin de semana será otro cantar. Para el domingo, de hecho, el termómetro aumentará de forma notable y será una jornada de lo más veraniega. A buen seguro, los cielos despejados y el ascenso térmico invitarán a muchos a disfrutar del día en la playa.

El calor llegará a la península de forma generalizada por la entrada de altas presiones. Este sábado la estabilidad será la nota predominante en buena parte del país y no habrá ni rastro de las tormentas que no han dado tregua durante muchos días de este mes de mayo. Sin embargo, el calor todavía no apretará tanto.

En Bizkaia, será un sábado soleado, a pesar de algunos bancos de niebla de primera hora, y soplará el viento sur. Eso hará que las temperaturas comiencen a ascender y se sitúen en torno a los 23 grados de máxima, unos 3 más que los previstos para este viernes.

La brisa frenará el ascenso en la costa

La escalada del termómetro se hará más palpable al día siguiente. El domingo, la Aemet pronostica hasta 29 grados en Bilbao. Por su parte, Euskalmet, rebaja la previsión hasta los 26 e indica que en el litoral vizcaíno «la brisa frenará el ascenso de las temperaturas». En el resto de la península el termómetro también se estirará de forma notable: numerosos municipios superarán los 30 grados. Un giro del tiempo que, sin embargo, no durará demasiado.

Todavía no se puede confirmar un cambio de tendencia, ya que el acercamiento de un sistema de bajas presiones desde el noroeste hará que el tiempo vuelva a estropearse. Se trata de un frente atlántico que provocará una inestabilización en la atmósfera, indica el parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

El lunes, el mercurio volverá a bajar -se quedará en torno a los 20 grados- y regresarán las precipitaciones, que serán «localmente fuertes y acompañadas de tormenta». De hecho, para el día de la final de la Europa League, que se celebra en Bilbao el miércoles 21, podría llover. Para más información, consulta este avance.