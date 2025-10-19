El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Policía Municipal protege a unos obreros amenazados por el hijo de la anciana rescatada. Luis Calabor

En libertad con cargos el detenido en Bilbao que tenía a su madre retenida en una vivienda llena de basura

La Ertzaintza lo había encontrado en Deusto después de tres días en paradero desconocido, desde que la anciana, de 84 años, fue rescatada y trasladada al hospital

Y. A. Sanz

Domingo, 19 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El juez ha puesto en libertad con cargos al varón detenido la noche del pasado viernes en Bilbao acusado de mantener retenida a su madre ... enferma en una vivienda en condiciones insalubres. La víctima fue localizada en la casa y tuvo que ser evacuada a un centro hospitalario donde quedó ingresada, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

