Levita, sombreros de copa y diademas Charleston: Bilbao como hace 150 años

Bilbao ha retrocedido en el tiempo este sábado. La ciudad ha acogido un desfile en el que un grupo de personas se han vestido con ... trajes de época y han recorrido las calles de la ciudad para «evocar un momento histórico y visibilizar las costumbres de hace 150 años».

Se trata de 'Bilbao 1900', un evento que vio la luz hace 14 años. Fernando Botanz, creador y organizador, puso en marcha la iniciativa con la intención de transmitir a la ciudadanía cómo se vivía en aquella época: los atuendos, las costumbres, el estilo de vida... «Queremos enseñar al mundo lo que ocurrió aquí hace 150 años. Sobre todo, transmitir a los niños cómo vivieron sus bisabuelos y tatarabuelos. En la calle veo mucha incultura», cuenta Botanz, que se ha vestido con una levita y un sombrero que tiene 150 años para la ocasión.

El desfile ha comenzado en la plaza de la catedral de Santiago con la actuación de un txistulari, y después el itinerario ha continuado por el centro de la ciudad. La ubicación final ha sido Diputación. A pesar del calorazo, los participantes han lucido levitas, sombreros, camisas y guantes para volver a 1900. Eso sí, movían los abanicos con garbo para sobrellevar las altas temperaturas. Decenas de personas se han colocado alrededor para echar un vistazo a la estampa. Había vecinos, turistas, amigos de los participantes... Los más curiosos no han dudado en sacar sus teléfonos móviles y fotografiar la estampa.

Ampliar Un desfile de época recorre las calles de Bilbao. Yvonne Iturgaiz

Reflejar costumbres

La primera en llegar ha sido Merche García. Lucía un elegante vestido azul Bilbao combinado con el morado, con una sombrilla y un abanico a juego. Lleva dos meses confeccionándolo en sus ratos libres y cada año diseña uno diferente para la ocasión. Es el décimo año que participa en el desfile y asegura que le hace «mucha ilusión». «Creo que es importante porque refleja la vida que se vivía antes en Bilbao y también cómo se vestía en aquella época en todas las clases sociales. También vienen añas (niñeras de las familias ricas) con los bebés». A su lado se encontraba Mari Cruz Reinares, otra de las participantes. Su amistad se forjó en uno de los desfiles. «Yo no llevo muy bien el calor, pero bueno, ahora llevo pantis. Imagínate tener puesta la liga de aquella época, ¡te dejaba la pierna morada!», bromea.

Nekane Bilbao y Óscar Cabra también han acudido puntuales a la cita. «Me encanta cómo vestían las mujeres en aquella época. Veo series de ese tiempo y me gusta ver cómo mimaban todos los atuendos: los sombreros, los adornos… ahora ya no se ve eso. Me hubiera gustado confeccionarlo a mí, pero no he tenido tiempo, así que lo he comprado», relata Nekane. Por su parte, Óscar ha destacado que es importante «recrear las vivencias de esos años». «Antes había más humildad, la gente era más abierta. No había tecnologías ni móviles, y quizás en ese sentido vivían mejor que nosotros».