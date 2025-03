Lekeitio reivindica a las mujeres emprendedoras

Lekeitio ha acogido este domingo la feria de mujeres emprendedoras, una iniciativa que persigue visibilizar a las creadoras en el marco de las actividades organizadas ... con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Procedentes tanto del municipio anfitrión como de otros puntos de Bizkaia, así como de Gipuzkoa y Navarra, han mostrado y vendido desde las 11.30 hasta las 14.00 horas todo tipo de artículos y productos de kilómetro cero y elaborados por ellas mismas: bolsos, mochilas, complementos textiles, joyas, ropa sostenible, cosmética natural, quesos, dulces…

«Es un espacio que nos permite mostrar nuestra creatividad. Es importante visibilizarlo, porque crear cosas con las manos ayuda mucho en momentos difíciles», ha asegurado Natalia Canivell, que elabora prendas a través de su proyecto, Txokopunto Studio. «El papel de la mujer ha estado en un segundo plano a lo largo de la historia. Es un buen momento para dar visibilidad y apoyar el trabajo hecho a mano por mujeres. Vivimos en un sistema donde el producto siempre viene de fuera, y es importante impulsar el comercio local», ha subrayado Soraya Chaves, que ha venido desde Mutriku para dar a conocer sus joyas.

Bidane Baskaran, pastora y quesera, ha aprovechado la ocasión para reivindicar el papel de la mujer en el mundo rural. «Sin ellas, los caseríos no podrían salir adelante. Todavía mucha gente me pregunta a ver si ordeño ovejas. Se creen que solo vendo quesos, y no es así. Hacemos todo el proceso en familia y yo también participo», aclara desde su puesto.

Ver 7 fotos Un grupo de mujeres participa en un taller de encaje de bolillos en la feria de mujeres emprendedoras de Lekeitio. Fotos: Luis Ángel Gómez

Para algunas emprendedoras, la feria de Lekeitio se ha convertido en una oportunidad para tener más visibilidad y acercar el producto a los clientes. «El pequeño comercio lo tiene difícil. Sobre todo, porque los alquileres de las lonjas están por las nubes. Si bajaran los precios, los artesanos haríamos muchas más cosas. Es una iniciativa bonita porque se recuperan la artesanía y también la costura, que estaba bastante perdida», subraya Odei Benito, que hace ropa para niños de de 0 a 12 años a mano.

Olvidarse de las prisas

Mientras tanto, en el pórtico del Ayuntamiento de Lekeitio, un grupo de señoras realizaba en silencio un taller de encaje de bolillos. Pertenecen a una agrupación que lleva 21 años llevando a cabo la actividad y que busca olvidarse de las prisas y disfrutar el momento a través del trabajo manual, a base de paciencia y mimo. «Lo hacemos porque nos gusta. Aquí no son ni madres, ni tías, ni primas, ni cuñadas. Son ellas mismas haciendo algo que les gusta para ellas», celebra Begoña Oyarbide, de Bermeo, que forma parte de la agrupación.

Los asistentes a la feria también han podido deleitar su paladar con las propuestas más dulces. Eli Teruel ha llegado desde su caserío de Fika hasta Lekeitio para ofrecer los postres que elaboran en su obrador: tartas de queso, cookies, magdalenas… «Empezamos hace unos meses con el proyecto, así que nos estrenamos. Emprender es intenso, pero tenemos muchas ganas», explica.