Lekeitio se refuerza para evitar colapsar el Día de Gansos El dispositivo organizado para mañana prevé cerrar los accesos a las 11.00, servicios especiales de Bizkaibus y contra agresiones machistas

Mirari Artime Jueves, 4 de septiembre 2025, 01:00

La celebración del día más esperado en Lekeitio, el 'Antzar eguna', ha empezado la cuenta atrás. El Ayuntamiento (EH Bildu) lleva tiempo preparando el dispositivo que se activará mañana para garantizar la seguridad ante la previsible afluencia de miles de personas. El operativo se activará a las 11.00 con el cierre de todos los accesos que quedarán cortados hasta cerca de las siete de la tarde.

Para evitar que el municipio quede colapsado ante la llegada de cientos de vehículos, –que no pueden estacionar en el interior si no están autorizados–, el Consistorio ha pedido reforzar el Bizkaibus. Así, los autobuses que cubren la línea desde Bilbao hasta la villa turística y viceversa (A3512) partirán cada quince minutos hasta la primera hora de la tarde. Posteriormente, la frecuencia se ampliará a 30 minutos y estará operativa hasta las 7.15 del sábado.

«En los servicios nocturnos, sólo se admitirá el pago con Barik», han señalado desde la Diputación, que también intensificará las conexiones desde Amorebieta y Gernika. El transporte público se completará con el Lurraldebus. Los que opten por acudir en coche, por su parte, tendrán que estacionar en los aparcamientos disuasorios de la variante, así como en el entorno del faro Santa Catalina, Artadi y Arropain. Para los autobuses privados además se adecuará una zona para dejar a los viajeros y un parking en el antiguo camino de Gardata. Los accesos estarán controlados por efectivos de la Ertzaintza y Policía Municipal.

Hospital de campaña

En el entorno del puerto y la plaza se colocará un hospital de campaña para atender a la noche los casos leves y evitar la saturación del ambulatorio a donde se derivarán los más urgentes. Justo al lado, en la oficina de turismo se habilitará un servicio que se ocupará de víctimas de agresiones machistas y que estará en funcionamiento desde las doce del mediodía hasta las seis de la mañana siguiente.

En el puerto una ambulancia medicalizada y efectivos de la Cruz Roja del mar se encargarán de cubrir el tradicional juego del 'Antzar jokoa', que arrancará a las cuatro de la tarde –con nueva camiseta y pañuelo conmemorativo del 700 aniversario de la villa– y que se prolongará durante tres horas. En todo el muelle se han aumentado el número de urinarios y contenedores para evitar que los residuos lleguen a la mar.

Además, durante esta semana y hasta el próximo día 10, la movilidad en el puerto estará restringida y no habrá servicio de grúa, ni posibilidad de acoger a embarcaciones en tránsito. Una vez finalizada la festividad, las motoras deberán regresar a sus amarre respetando el orden establecido para evitar incidencias.