El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz El joven de 24 años perdió la vida en la carretera BI-3152 por causas aún pendientes de esclarecer

El motorista fallecido ayer en la carretera BI-3152, a la altura de Lemoiz, es un joven de 24 años llamado Brais Pampín, que dedicó parte de su vida al fútbol vizcaíno. Algunos de los equipos en los que militó en el pasado ya han hecho llegar a sus familiares mensajes de condolencia.

Uno de ellos es la SD Leioa, que recordó en un post publicado en 'X' que el joven formó parte de los juveniles del equipo hace seis temporadas: «Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos. Goian bego».

La SD Indautxu también se ha acordado del futbolista, que pasó por el club a la edad de infantil y cadete. «Queremos enviar toda nuestra fuerza y cariño a su familia, amigos y compañeros en estos momentos tan duros», ha destacado el club bilbaíno en su perfil de Instagram. Además de estos dos mencionados clubes, Pampín también disputó la liga vasca de categoría cadete con el Santutxu.

El accidente mortal se produjo pasadas las 17.30 horas por causas que aún se investigan. El joven motorista sufrió un accidente y falleció poco después, sin que los recursos desplazados de Osakidetza pudiesen hacer nada por salvar su vida.

