Así es 'LDS', la banda juvenil más peligrosa de Bizkaia

Se hacen llamar 'Les Derniers Salopards' (LDS) y se trata de una de las bandas juveniles más peligrosas y activas de Euskadi. El joven de origen marroquí que murió de una puñalada a primera hora de la mañana del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe pertenecía al parecer a ella, según contempla la Ertzaintza. ¿Por qué se trata de uno de los grupos de delincuentes más temidos?, ¿qué les hace diferentes respecto a otros similares?, ¿cuál es su historia?

'Les Derniers Salopards' surgen en Barakaldo en 2021 y toman su nombre del título del disco superventas de Maes, rapero francés de origen marroquí. En su origen era una banda formada por chavales de origen magrebí que actuaba junto a otra pandilla: Santutxu-480. Un año después, ya operaban en solitario y se convertían en uno de los grupos juveniles más activos de Euskadi. En 2022, según un documento confidencial de la Ertzaintza publicado por EL CORREO, se les atribuían 68 delitos, 36 de ellos robos con violencia y 9 «riñas tumultuarias» en diversas localidades vizcaínas, aunque siempre se han centrado en Bilbao. Muy por encima de las 18 infracciones de 'Los Hermanos Koala' (LHK), la otra banda de referencia.

Incluso pesaba sobre ellos una tentativa de homicidio en Portugalete al apuñalar a un adolescente de 15 años que se resistió cuando quisieron robarle. Pese a contar en sus primeros años con un núcleo duro de seis miembros, LDS carecía de «jerarquías acusadas ni roles definidos», según la Policía vasca. Eso sí, su líder por aquel entonces intervino personalmente en 27 de esos delitos. Y trece de sus miembros delinquieron en al menos cinco ocasiones.

Precisamente, sus componentes, al igual que los de otras bandas similares, no pueden evitar tener una sensación de impunidad respecto a los delitos cometidos. Según el informe de la Ertzaintza, por una «ausencia de medidas sancionadoras tempranas», lo que provoca que sigan con sus actividades fuera de la ley hasta que finalmente un juez decreta su ingreso en prisión. En 2023, Les Derniers Salopards seguía siendo la banda juvenil más activa en Bizkaia. Su 'modus operandi' era el mismo de sus inicios. Actuar en grupo para perpetrar sus delitos.

