Lanestosa exige soterrar la línea eléctrica para evitar apagones

La alcaldesa de Lanestosa, Belén Fernández Romero, ha remitido una misiva a la compañía de luz Iberdrola en la que le exige que, tal como ... se había comprometido en un convenio firmado con el Ayuntamiento, soterre la línea eléctrica para evitar nuevos apagones. La última caída del suministro se produjo el pasado 26 de enero, coincidiendo con el temporal de viento que azotó a Bizkaia, con rachas de hasta 170 kilómetros por hora en algunos barrios de Carranza. Aquel día, los vecinos de Lanestosa y también de su vecina Carranza se quedaron sin luz durante más de cinco horas, desde las 8.30 a las 15.00 horas. «Dependemos del turismo y el domingo viene mucha gente a visitar el pueblo. Los bares no pudieron ni servir un café», lamenta la regidora.

La causa principal, a su juicio, reside en la falta de mantenimiento de la línea aérea. Tras la oleada de apagones anterior, en abril de 2022, la compañía firmó un acuerdo con el Consistorio por el que les abonaron 9.400 euros «para mitigar las consecuencias» de aquella situación. En el mismo acto, se comprometían en primer lugar a «renovar y adecuar todas las crucetas de madera» colocadas en el municipio, antes de agosto de ese año. Parte de esos postes fueron sustituidos. «pero no ha sido suficiente», lamenta la primera edil. Y en segundo lugar y más importante, anunciaban la ejecución de un proyecto para construir «un nuevo trazado subterráneo con telemando», que permitiría que el último municipio de Bizkaia, con 260 habitantes, tuviera una «doble alimentación de suministro para no depender del trazado actual que discurre por el alto de Ubal». En el texto aseguraban que estos trabajos estarían «acabados para finales del año 2023».

En la carta, la alcaldesa recuerda que han transcurrido ya dos años desde la rúbrica del pacto sin que las actuaciones comprometidas hayan sido ejecutadas, tiempo en el que han vuelto a sufrir «cortes en el suministro eléctrico, que han generado perjuicios significativos a los vecinos y comerciantes de Lanestosa».

Solicitan «con carácter urgente» que se cumpla lo acordado y que, mientras, se adopten «medidas transitorias que garanticen la estabilidad del suministro eléctrico». Requieren además un informe detallado en el plazo de diez días en el que se indique «el estado actual de los trabajos, el motivo del retraso y el cronograma definitivo para su finalización». En caso de persistir la inacción, advierten, se verán obligados a «emprender acciones legales y administrativas oportunas en defensa del interés y bienestar de los vecinos», con el asesoramiento del despacho Monzó y Picornell abogados.

Proyecto de 'coworking'

El Consistorio está a punto de sacar a concurso un proyecto de 'coworking' y 'coliving' «para que venga gente a vivir y teletrabajar aquí». Han reformado un edificio con fondos europeos para ello. Pero ahora temen que «las personas interesadas se echen atrás por la precariedad del suministro eléctrico». Cuando se cae la luz, también quedan incomunicados porque afecta también a las líneas telefónicas. «Si no hay energía, las estaciones no funcionan y las baterías se agotan», apuntan fuentes del sector.

«En Lanestosa vive mucha gente mayor y los cortes son muy largos. Para ellos estar sin luz ni calefacción, ni poder encender la tele o hacerse la comida es muy duro. ¡Imagínate qué soledad!», lamenta Rodríguez. Se sienten «abandonados y olvidados». Muchos, especialmente los ganaderos o personas que regentan un negocio, se han comprado «equipos electrógenos». Los residentes de esta localidad vizcaína miran con envidia a sus vecinos de Ramales (Cantabria) y el valle de Soba, donde «sopla el mismo viento o más y nunca se quedan sin servicio de electricidad».

«Por estar alejados y ser pocos no tenemos que soportar un suministro peor que otros clientes». «Si no pueden garantizar el servicio que no lo ofrezcan o que nos dejen engancharnos a otra compañía», protesta la alcaldesa.