Laespada marca distancias con «el PNV de los grandes eventos que son pan y circo» Teresa Laespada presentó su candidatura en Sestao. / PSE Patxi López pide «movilización» en «unas elecciones a doble vuelta» JESÚS J. HERNÁNDEZ Domingo, 24 marzo 2019, 19:03

Teresa Laespada, diputada foral y cabeza de lista del PSE en Juntas, ha marcado distancias con «las políticas del PNV» y ha reclamado «centrarse en las personas y no en los territorios», aparcando «los debates identitarios que nos dividen». «Nuestra participación en el gobierno de la Diputación hace avanzar las políticas progresistas y una visión feminista transaversal. Pero yo no me conformo. A mí no me gusta la autocomplacencia. Es peligrosa», lanzó. «Veo al PNV más conformista en décadas», añadió. También censuró algunos de los actos de los que ha hecho bandera el Ejecutivo foral: «Grandes eventos que parecen querer anestesiar a la ciudadanía con la añeja estrategia de los césares romanos, pan y circo. Talo eta zirko denontzat (Talo y circo para todos)». La candidata socialista abogó asimismo por «descarbonizar nuestra economía» para hacer frente al cambio climático, algo que «es una obligación, no una opción». Preocupada por «el trío desbocado de la Plaza de Colón» y por el «riesgo claro de retroceder en derechos y libertades», apostó por «una mirada renovada tras demasiados años de hegemonía nacionalista».

Con «una magnífica combinación de nuevas incorporaciones y de experiencia contrastada en las instituciones» presentó a «51 mujeres y hombres comprometidos con el futuro de vizcaínas y vizcaínos, que conocen la realidad de vuestras comarcas, de vuestros pueblos. Pegados al terreno. Representáis, no lo olvidéis, el compromiso por la libertad de este país. Resistimos cuando nos tocó resistir pero lo hicimos para ganar y lo conseguimos», ha señalado. «Pagamos un alto precio, ¿verdad Patxi?», apuntó dirigiéndose al exlehendakari en un guiño emotivo.

El cabeza de lista por Bizkaia de los socialistas, por su parte, defendió que «en dos meses se decidirá toda la arquitectura institucional de España». A juicio de Patxi López, hace falta «una gran movilización» en lo que se antoja como «unas elecciones a doble vuelta». Durante el acto de presentación de la plancha electoral que lidera Teresa Laespada para las Juntas Generales de Bizkaia, el exlehendakari alertó de una «extrema derecha crecida» que pide «bajar los impuestos a los ricos para defender luego que los servicios públicos no se pueden sostener y hay que privatizar la educación y la sanidad». A quienes «se envuelven en la bandera» les recordó que «cumplir el estatuto es también cumplir la Constitución». También se mostró molesto por «la vergüenza de comparar lazos amarillos con pancartas contra ETA, como hizo Egibar». «Nos va a ir bien en las elecciones», prometió. «O nosotros o la derecha, y mejor no hablar de ese Podemos que sólo ha aportado en las Juntas bronca interna y externa. Somos lo que sabemos construir en lugar de destruir».