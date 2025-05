«A los ladrones sólo les ha faltado saludar a la cámara»

Llevan guantes y el choto puesto, pero «se les ve perfectamente la cara. Vamos, que sólo les ha faltado saludar a la cámara». Juan Carlos ... regenta la sidrería Amaike, en el barrio La Florida de Portugalete, desde hace diez años. En la madrugada de este domingo, dos individuos han entrado por la fuerza en su local y se han apoderado de un «buen botín», que él calcula en unos 4.000 euros, después de reventar la caja registradora, la máquina de tabaco y una tragaperras. Lo más curioso del robo, sin embargo, ha sido la aparente «calma» con la que desvalijaron el establecimiento. «Se demoraron un buen rato», explica el dueño.

Según las cámaras de videovigilancia instaladas en el negocio, los dos ladrones han accedido sobre las 2.50 horas y no se han marchado hasta cerca de las 3.10 horas. En total, han dedicado unos veinte minutos a reventar la sidrería, cuando en otros casos lo habitual es que los delincuentes no estén más de unos minutos para evitar ser sorprendidos por la Policía al saltar la alarma. Tampoco se molestan en actuar con sigilo. A uno de los asaltantes se le cae un cajón dentro de la barra con gran estruendo hasta el punto de que su cómplice se tapa los oidos por el ruido, como se aprecia en las imágenes grabadas por las cámaras de la videovigilancia.

«Entre seis no podíamos con ella»

Para entrar, han destrozado dos ventanas. También han dejado inutilizada la registradora, de donde se han llevado dinero en metálico y un sobre con billetes. A continuación, la han emprendido a golpes con la máquina de tabaco hasta que han logrado hacerse con la recaudación. Juan Carlos aún no se explica cómo entre dos –no sabe si fuera les estaría esperando un tercero para avisar si se acercaba alguien– han logrado arrancar y arrastrar hasta la calle la pesada máquina tragaperras, «que se supone que tiene mucha seguridad».

Al día siguiente, en la mañana del domingo, ha sido encontrada en una campa situada en frente de la sidrería. «Estaba reventada, pero entre seis casi no podíamos con ella». En los diez años que lleva al frente del negocio, no había sufrido ningún incidente similar, salvo hace unos meses cuando «intentaron entrar, pero no pudieron», recuerda.

Juan Carlos, de origen colombiano y que lleva 20 años en Euskadi, ha decidido abrir el negocio este domingo, en el día de la madre, «una jornada tan especial», pese a los destrozos y al disgusto, porque «tenía todas las mesas reservadas» y no quería defraudar a sus clientes. Tras denunciar el robo ante la Ertzaintza, se planteaba «llamar a un herrero para que me cierre las ventanas. Si no, me toca dormir esta noche aquí», suspira.