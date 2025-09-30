El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del martes: comprobar resultados del 30 de septiembre
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa durante el acto de inaguración. L.M

Kristau Eskola apuesta por una educación integral e innovadora sin olvidar la inclusión

El curso 2025-2026 se inauguró en el Carmelo Ikastetxea de Amorebieta con la presencia de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, quien puso el foco en los retos de futuro del sistema educativo vasco

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:52

Kristau Eskola dio inicio al curso 2025-2026 con un acto celebrado en el Carmelo Ikastetxea de Amorebieta, bajo el lema «Ausartu». El encuentro reunió ... a responsables de centros, representantes institucionales, asociaciones del sector y contó con la presencia de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y del presidente de la asociación cristiana, Fernando Casas. Con más de cien escuelas en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, el grupo defendió su modelo pedagógico, centrado en la formación integral, los valores y la innovación educativa, un proyecto que, en palabras de Casas, sigue siendo elegido por muchas familias vascas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Kristau Eskola apuesta por una educación integral e innovadora sin olvidar la inclusión

Kristau Eskola apuesta por una educación integral e innovadora sin olvidar la inclusión