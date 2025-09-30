Kristau Eskola apuesta por una educación integral e innovadora sin olvidar la inclusión

Kristau Eskola dio inicio al curso 2025-2026 con un acto celebrado en el Carmelo Ikastetxea de Amorebieta, bajo el lema «Ausartu». El encuentro reunió ... a responsables de centros, representantes institucionales, asociaciones del sector y contó con la presencia de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y del presidente de la asociación cristiana, Fernando Casas. Con más de cien escuelas en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca, el grupo defendió su modelo pedagógico, centrado en la formación integral, los valores y la innovación educativa, un proyecto que, en palabras de Casas, sigue siendo elegido por muchas familias vascas.

En su actuación, Casas presentó las claves del Plan Estratégico 2025-2028, aprobado en junio tras un proceso participativo. El documento fija los principales retos de futuro en cinco áreas: cohesión interna, redimensión, marco normativo y laboral, posicionamiento y legitimación, y educación y pastoral. Por otro lado, sostuvo el papel histórico de la red en favor de la inclusión, recordando que siempre han trabajado con los más vulnerables. «No somos ni el problema, ni la causa como algunos se empeñan en afirmar sin datos. Somos agentes que llevan mucho tiempo trabajando por la solución», lamentó en referencia al debate sobre la segregación escolar. En este sentido, insistió en que «los valores humanísticos y cristianos de la red constituyen una seña de identidad y un compromiso firme a la hora de construir comunidades educativas inclusivas, más allá de un mero reparto de alumnos».

Por su parte, Pedrosa subrayó en su intervención la urgencia de compartir las prioridades que marcarán el rumbo en los próximos años: mejorar los resultados académicos, reforzar el euskera, cuidar del bienestar emocional del alumnado y del profesorado, potenciar la formación profesional y asegurar la equidad. Asimismo, destacó los avances logrados en competencias básicas y en la disminución de brechas sociales, a la vez que recordó los retos que plantean la caída de la natalidad y la diversidad cultural y lingüística. «Tenemos que ser valientes, comprometidos y trabajar juntos con el propósito de garantizar un método de calidad, sostenible y capaz de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños de Euskadi», afirmó.

El evento concluyó con un homenaje a los directores titulares salientes, entre ellos Begoña Naberan (Madre de Dios de Bilbao); Máxima Lacruz (Paula Montal Ikastetxea de Vitoria); Alfonso Blazquez (Santa María de Portugalete); Alazne Azaceta (Maristak de Zalla); Manuel de Castro (Salesianos de Barakaldo); Izakun Lanborena (Maristak de Bilbao) y Nieves Maya (Carmelitas de Sagrado Corazón).

Reivindicaciones

Coincidiendo con el acto de inicio de curso, cerca de un centenar de delegados de los sindicatos STEILAS, CCOO, LAB y UGT se concentraron previamente a fin de exigir a las patronales de la red de Iniciativa Social que cumplan el Acuerdo de Fin de Huelga firmado en febrero de 2024 y lo incorporen al convenio. Denuncian que, 19 meses después, persisten incumplimientos en materia salarial y de reducción lectiva, y han anunciado que ya han iniciado la vía judicial para reclamar la aplicación íntegra de lo pactado.