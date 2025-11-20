El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Importantes retenciones en el Txorierri y en el corredor del Cadagua por dos accidentes
Accidente en el corredor del Cadagua. Trafiko

Importantes retenciones en el Txorierri y en el corredor del Cadagua por dos accidentes

Dos personas han tenido que ser evacuadas al hospital de Cruces y otra a Basurto

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:14

Dos accidentes están complicando la circulación en la red viaria vizcaína en un jueves totalmente invernal con abundante lluvia. Según informa el Departamento de Seguridad, en el Txorierri hay ya más de 4 kilómetros de retenciones sentido Galdakao y en el corredor del Cadagua también se encuentran colapsado dirección Bilbao.

En el Txorierri, a la altura de Sondika, se ha producido una salida de calzada de un turismo que no ha dejado heridos, pero la Ertzaintza ha tenido que cerrar los dos carriles sentido Galdakao. Hasta que no se retire el vehículo accidentado no se prevé que se pueda recuperar la normalidad.

En el corredor del Cadagua, a la altura de Alonsotegi, han colisionado un camión y dos turismos. En este caso, las consecuencias personales han sido más relevantes. Por el momento, solo se ha informado del traslado de dos personas al hospital de Cruces y de otra a Basurto.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

