Yvonne Iturgaiz

La Justicia obliga a la Diputación a reconocer la ampliación del permiso por nacimiento a las familias monoparentales

Una sentencia confirma que las cuatro semanas adicionales «son una mejora convencional que debe aplicarse íntegramente»

Andrea Cimadevilla

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:49

Una sentencia judicial ha dado la razón a ELA en el conflicto colectivo que la central sindical interpuso contra la Diputación y el Instituto Foral ... de Asistencia Social «por la negativa de ambas entidades» a reconocer la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado en las familias monoparentales. La Justicia ha confirmado que las cuatro semanas adicionales son «una mejora convencional que debe aplicarse íntegramente» y que «no puede eliminarse ni reducirse en función de los cambios legales con posterioridad».

