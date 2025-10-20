La Justicia obliga a la Diputación a reconocer la ampliación del permiso por nacimiento a las familias monoparentales

Una sentencia judicial ha dado la razón a ELA en el conflicto colectivo que la central sindical interpuso contra la Diputación y el Instituto Foral ... de Asistencia Social «por la negativa de ambas entidades» a reconocer la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado en las familias monoparentales. La Justicia ha confirmado que las cuatro semanas adicionales son «una mejora convencional que debe aplicarse íntegramente» y que «no puede eliminarse ni reducirse en función de los cambios legales con posterioridad».

La central sindical ha explicado en un comunicado que el fallo subraya que «la voluntad de las partes al negociar el convenio fue establecer una mejora sobre la legislación vigente» y que dicha mejora no puede modificarse por cambios legales posteriores.

La resolución se ha producido después de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la regulación de los artículos 48.4 del Estatuto de los Trabajadores y 177 de la Ley General de la Seguridad Social al interpretar que «generaban una discriminación indirecta hacia las familias monoparentales». El Tribunal Constitucional determinó que «la persona menor en una familia monoparental no puede recibir el tiempo de cuidado sustancialmente inferior al de otra persona menor de una familia biparental», ha recordado ELA.

Tras la sentencia, la central sindical ha pedido a las entidades forales que «no recurran» y que «apliquen sin demora lo dictado por los tribunales, garantizando el pleno respeto a los derechos de las familias monoparentales». ELA considera que la interpretación que hasta ahora se ha hecho de la normativa «vulnera los principios de igualdad, protección de la infancia y dignidad laboral». «Las administraciones públicas tienen la obligación de ser un ejemplo en la aplicación de las medidas de conciliación y corresponsabilidad, y no de convertirse en un obstáculo que perpetúe la discriminación, el señalamiento o la estigmatización de los trabajadores que constituyan familias monoparentales», ha concluido la central sindical.