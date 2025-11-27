El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los padres de Iurgi, Aintzane Uriarte e Iosu Beraza, a su entrada esta mañana de jueves en los juzgados de Gernika. Iratxe Astui

«Tenemos fe en la Justicia, pero se han dicho muchas mentiras sobre el atropello de Iurgi»

Los padres del niño fallecido en Aulesti denuncian «falsedades» en el juicio por su hijo, que este jueves quedó visto para sentencia en Gernika

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El juicio celebrado este jueves por la mañana en el Juzgado de Primera Instancia de Gernika por la muerte de Iurgi, el niño de 11 años que perdió la vida el 21 de mayo de 2020 tras ser atropellado en el barrio Zubero de Aulesti, ha quedado visto para sentencia después de una intensa sesión matinal que se ha prolongado durante casi cinco horas. La vista, que ya había sido aplazada un mes antes por la imposibilidad de conectar por videoconferencia con un ertzaina que debía declarar, retomó así un proceso que llega cinco años y medio después del accidente y en el marco de una demanda civil en la que la familia reclama 219.000 euros de indemnización conforme a la Ley del Menor.

