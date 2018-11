Las Juntas rechazan implantar medidas de control en los coches oficiales de la Diputación Los junteros, durante la comisión. / E. C, El PP denuncia «el agravio fiscal» de que los altos cargos «no tributen por los desplazamientos desde casa como los demás trabajadores» JESÚS J. HERNÁNDEZ Lunes, 5 noviembre 2018, 18:54

Los votos de los dos partidos que sustentan al Gobierno foral, PNV y PSE, han servido este lunes para tumbar dos iniciativas de corte muy similar dirigidas a establecer medidas de control en la flota de vehículos oficiales de la Diputación. El PP y el Grupo Mixto no han logrado recabar los apoyos suficientes para que prosperara su propuesta de incluir «geolocalizadores» con los que se pueda «controlar» los desplazamientos y «optimizar» una inversión foral cuyo coste anual ronda los 700.000 euros para los 33 automóviles -mantenimiento y averías incluidas- y la decena de chóferes que los conducen.

El portavoz de los populares vizcaínos, Javi Ruiz, ha defendido la necesidad de garantizar que «sean utilizados para fines exclusivamente relacionados con el desempeño de su labor institucional». Ruiz ha recordado que algunos suman «más de 500.000 kilómetros anuales, muy por encima del parque oficial del Estado y casi el doble que un taxista». EL CORREO desveló el pasado fin de semana que el parque foral acumula 169 multas en los últimos tres años por valor de 21.308 euros si bien «la Diputación no ha abonado ninguna porque es cosa del sancionado».

El PP citó varios ejemplos: «Hay multas en domingos de julio por la tarde, el día de Navidad, el de Año Nuevo en Ereaga, en Zarautz muy tarde, en dirección a los Pirineos un viernes por la tarde en plena temporada de esquí, o en Alcalá de Henares por no obedecer una señal de prohibición». En el listado de apercibimientos no se contemplan las multas impuestas 'in situ' «por respeto a la protección de datos y porque quedan entre el infractor y la autoridad». Los motivos más habituales son circulación (como puede ser el exceso de velocidad), estacionamiento incorrecto y no haber pasado la ITV, un olvido que aparece en cuatro casos. Arturo Aldecoa, por su parte, ha abogado por «poner la tecnología al servicio de un buen uso de un bien público» con los GPS «que ayudarían también para saber dónde están y evitar atascos».

Actos los fines de semana

Jeltzales y socialistas han descartado «ese ejercicio de racionalización porque ya se ha hecho» y recordaron que la flota se ha reducido «un 33% respecto a la anterior legislatura». Irene Edesa (PNV) ha matizado que «en el listado hay más vehículos que los pertenecientes a los altos cargos» y que «no todos» los mandatarios forales cuentan con uno. «Hacen un uso adecuado y responsable de una herramienta de trabajo», ha zanjado. El socialista , Ekain Rico, ha reclamado al PP «abandonar la demagogia» y ha preguntado: «¿Acaso usted y yo no vamos a actos como representantes de grupos junteros y coincidimos con altos cargos de la Diputación durante los fines de semana?». Meritxel Elgezabal (EH Bildu) y Neskutz Rodríguez han coincidido en pedir un protocolo «con criterios de gestión y que fije y garantice las condiciones laborales de los chóferes, entre otros». Podemos ha reclamado «evitar los privilegios, para que haya transparencia e información sobre el uso que se les da».

El popular Javi Ruiz ha aprovechado la sesión para denunciar «el agravio fiscal que supone que los altos cargos forales no tributen en su IRPF por el desplazamiento desde casa al trabajo, cuando se les exige al resto de los trabajadores». Le ha replicado Ekain Rico: «Tienen necesidades especiales y un marco diferente». «Pero no diga que hay privilegios en la política porque no los hay», ha añadido