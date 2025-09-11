Juicio suspendido tres veces por unas escuchas anuladas
Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:02
El juicio que sentaba en el banquillo al ertzaintza detenido con 55 kilos de cocaína llegó a suspenderse hasta en tres ocasiones. Inicialmente, estuvo previsto ... para los días, 6, 7 y 8 de noviembre de 2023. Las escuchas de una operación de la Guardia Civil sobre uno de sus agentes, destinado en el aeropuerto de Loiu, en las que salió también el nombre del ertzaina, fueron anuladas por la Audiencia vizcaína y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los guardias habían colocado un micrófono en un banco público en una zona rural, en Bekea (Bizkaia), con orden judicial .
Esos 'pinchazos' quedaron invalidados por la Audiencia a instancias de las defensas porque el juez de instrucción concedió un tiempo «desproporcionado» de tres meses, prorrogado en dos ocasiones más, pese a que los encuentros de los 'narcos' deberían haber sido «puntuales y previsibles», y a que los agentes que controlaban el micrófono no estaban identificados ni realizaron un informe completo de control de esta medida limitadora del derecho a la intimidad, según la sentencia avalada por la sala de lo Penal del TSJPV.
La fiscal alegó que el «acervo probatorio» era amplio y no se limitaba a los datos obtenidos por el micro oculto mientras que para las defensas, al quedar anuladas las intervenciones, toda la investigación estaba «viciada». Y la magistrada optó por posponer la vista por «prudencia procesal» a la espera de la resolución del alto tribunal. Después, hubo nuevos señalamientos en abril y julio de 2024 y en junio de 2025, cuando se celebró.
