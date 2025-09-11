El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre

Juicio suspendido tres veces por unas escuchas anuladas

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:02

El juicio que sentaba en el banquillo al ertzaintza detenido con 55 kilos de cocaína llegó a suspenderse hasta en tres ocasiones. Inicialmente, estuvo previsto ... para los días, 6, 7 y 8 de noviembre de 2023. Las escuchas de una operación de la Guardia Civil sobre uno de sus agentes, destinado en el aeropuerto de Loiu, en las que salió también el nombre del ertzaina, fueron anuladas por la Audiencia vizcaína y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Los guardias habían colocado un micrófono en un banco público en una zona rural, en Bekea (Bizkaia), con orden judicial .

Espacios grises

