La juez no aprecia indicios de delito en la actuación de Mario Iceta con las monjas de Belorado

De todas las causas judiciales en torno al cisma de Belorado, hay una en la que las exclarisas no son las acusadas, sino que ejercen la acusación: se trata de la denuncia que varias de las monjas interpusieron en julio de 2024 contra el comisario pontificio para el convento, es decir, el arzobispo Mario Iceta, al que acusaban de administración desleal, coacciones y revelación de secretos. En un auto fechado este miércoles, la juez de Briviesca ha ordenado el sobreseimiento y archivo de esta causa penal por no apreciar indicios de delito, según ha informado la oficina del comisario.

Se trata, en realidad, de la segunda vez que este asunto ha sido sobreseído, ya que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca ya tomó esa decisión en su momento, con base en un informe de la Fiscalía que negaba la «relevancia penal» de los hechos denunciados. Los letrados de las monjas cismáticas recurrieron y la Audiencia Provincial de Burgos revocó el sobreseimiento por considerarlo «prematuro», ya que no había sido objeto de la preceptiva investigación. Aquello llevó a uno de los momentos clave de este largo culebrón en el que lo religioso y lo inmobiliario se mezclan hasta confundirse: el 7 de mayo, la juez citó a cuatro de las religiosas y al propio arzobispo, que acudió acompañado de dos monjas no cismáticas de la orden clarisa. Los caminos de la controvertida comunidad se cruzaron allí con el de quien consideran su archienemigo.

Pago de nóminas

Según ha difundido la oficina del comisario, el nuevo auto afirma que Mario Iceta es el legítimo administrador de los bienes de los conventos de Belorado, Orduña y Derio, a raíz del nombramiento por parte de la Santa Sede y su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, de manera que su gestión no puede considerarse desleal. «Ha venido pagando las nóminas de los trabajadores que lo han solicitado directamente, así como los gastos y recibos de los monasterios, salvo aquellos que les corresponden a las denunciantes para el ejercicio de sus actividades laborales, como el pago de la cuota de autónomos», expone la juez, que no aprecia «perjuicio alguno para los monasterios». Asimismo, el auto niega que haya existido un delito de coacciones (relacionado con el cambio de una cerradura en el monasterio de Derio) y no considera que el arzobispo esté sujeto al deber de confidencialidad sobre la información que va conociendo en su papel de comisario.

La oficina de Iceta también ha valorado la otra novedad judicial reciente, que es el aplazamiento del desahucio del convento de Belorado, que estaba previsto para hoy viernes, en tanto se resuelven los recursos presentados por las monjas cismáticas. Los abogados que representan a la Iglesia se oponen a esa demora y han solicitado la ejecución provisional de la sentencia que condenó a las religiosas a desalojar la finca. «Es importante señalar que, a lo largo de este procedimiento judicial, ya se ha pospuesto en cuatro ocasiones la fecha de lanzamiento», reprochan.