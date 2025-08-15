Así se juega a la búsqueda moderna del tesoro en Bilbao El tercer sábado de agosto es el Día Internacional del Geocaching, en el que la ciudad se convierte en un mapa lleno de secretos e historias

Ekaitz Vargas Viernes, 15 de agosto 2025, 13:07 | Actualizado 13:19h.

Pensamos en un tesoro escondido y se nos viene a la cabeza un cofre enterrado en una isla lejana, un mapa con una gran X roja y un pirata con pata de palo. Pero difícilmente imaginamos a un grupo de amigos, móvil en mano, agachados junto a un banco del Museo de Bellas Artes o examinando una esquina del Ensanche. Sin carabela, pero con GPS y mucha curiosidad, lo necesario para practicar un juego que ha conquistado ciudades en todo el mundo: el geocaching.

Mañana, tercer sábado de agosto, se celebra el Día Internacional del Geocaching, y Bilbao se transforma en un tablero de pistas y aventuras para quienes quieran mirar más allá de lo evidente. La ciudad está en esa calma tensa que precede a la Aste Nagusia, pero mientras muchos esperan la fiesta, otros buscan pequeños tesoros escondidos que solo se descubren con paciencia y atención.

La dinámica es sencilla pero adictiva. Las coordenadas te guían hasta un punto exacto y allí empieza lo bueno: localizar un contenedor que puede pasar desapercibido para quienes no saben lo que buscan. Puede ser un bote del tamaño de un mechero, una caja metálica camuflada entre piedras o un tubo escondido bajo un banco o una farola. Dentro siempre hay un cuaderno para firmar y, en ocasiones, algún objeto que otro jugador ha dejado para intercambiar. Cada hallazgo deja una sensación de complicidad silenciosa con todos los que antes lo encontraron y con la ciudad.

En Bilbao, los geocachés se encuentran en rincones muy variados. Algunos están junto al Museo de Bellas Artes, entre los jardines y esculturas, observando el ir y venir de visitantes que no saben que debajo de sus pies hay un secreto; otros, en una iglesia del Ensanche, integrados de manera tan natural que ni los feligreses se dan cuenta. También se esconden en parques, bajo puentes, en fachadas discretas o en plazas transitadas, siempre invitando a mirar con otros ojos.

Existen varios tipos de cachés. Los tradicionales llevan directo al escondite; los multicachés requieren seguir pistas encadenadas, convirtiendo la búsqueda en un pequeño juego de ingenio; y los 'mistery' obligan a resolver un enigma antes de iniciar la búsqueda física. Cada tipo aporta su propio desafío, pero todos comparten un mismo efecto, cambiar la forma en que percibimos la ciudad.

Una grieta en la pared puede convertirse en pista, una farola puede esconder un secreto y una plaza cualquiera puede mutar en escenario de aventura. Incluso un paseo rutinario puede transformarse en una pequeña expedición.

